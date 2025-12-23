Dışı çıtır, ıçı sulu: Boşnak mantısının sırrı bu tarıfte

🔸 Hamuru için:

4 su bardağı un

1–1,5 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

🔸 İç harcı için:

300–400 g orta yağlı kıyma

1 adet büyük soğan (çok ince doğranmış ya da rendelenmiş)

Tuz

Karabiber

(İsteğe bağlı: az pul biber)

🔸 Üzeri için:

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı

🔸 Servis için:

Sarımsaklı yoğurt

(İsteğe bağlı) üzerine tereyağlı sos

👩‍🍳 Yapılışı:

Hamuru yoğur

Unu ve tuzu karıştır.

Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğur.

Üzerini örtüp en az 30 dakika dinlendir.

İç harcı hazırla

Kıyma, soğan ve baharatları iyice karıştır.

Harç sulu olmalı; kuru olursa az su eklenebilir.

Hamuru aç

Hamuru bezelere ayır.

Her bezeyi yufka inceliğinde aç.

Yaklaşık 8–10 cm genişliğinde şeritler kes.

Şekil ver

Şerit boyunca harçtan koy.

Rulo yap.

2–3 cm kalınlığında parçalar kes.

Kesik kısmı yukarı gelecek şekilde tepsiye diz.

Yağla

Eritilmiş tereyağı + sıvı yağı karıştır.

Mantıların üzerine bolca gezdir.

Pişir

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü kızarana kadar

(yaklaşık 35–40 dakika) pişir.

🍽️ Servis Önerisi:

Fırından çıkar çıkmaz sarımsaklı yoğurt ile servis et.

Boşnak usulünde genelde yoğurt bol, sos sade olur.

💡 Küçük Püf Noktaları:

Soğanı rendelemek içi daha sulu yapar.

Hamuru çok kalın açma, mantı ağır olur.

Tepsiye çok sık dizme; çıtırlık azalır.