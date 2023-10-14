Elmalı kurabiye tarifi: Çayın en lezzetli eşlikçisi
Elmanın tarçınla birleşimi her zaman ortaya nefis bir tat çıkarıyor. Bu tarifte de özellikle çay saatlerinde keyifle tüketebileceğiniz taptaze elmalı kurabiye tarifini sizler için paylaşıyoruz...
Giriş Tarihi: 14.10.2023 10:34Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 10:34
24 Adet
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
25 dakika
Adet :
100 kcal
MALZEMELER
Kurabiye Hamuru İçin:
1 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
1 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya özütü veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
1 çay bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
4 su bardağı un (azar azar ekleyin)
Elma Dolgusu İçin:
2 orta boy elma (rendelenmiş)
1/4 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Üzeri İçin:
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı süt
Toz şeker (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Öncelikle fırını 180°C'ye ısıtın ve fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın.
Elmalı dolguyu hazırlamak için rendelenmiş elmaları, toz şekeri ve tarçını bir tavada karıştırarak pişirin. Elmalar yumuşayana kadar yaklaşık 5-7 dakika kadar pişirin. Ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Bir kase içinde oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri iyice çırpın. Yumurtayı ekleyin ve karışımı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
Sıvı yağ, vanilya özütü, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu ekleyin, sonra azar azar unu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurunuzu yoğurmak için elinizi kullanabilirsiniz.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve avucunuzun içinde düzleştirin. Ortasına elmalı dolgudan koyun ve hamuru kapatın. Kurabiye şekli vermek için elinizle hafifçe bastırabilirsiniz.
Yumurta sarısını ve sütü bir kasede çırpın. Bu karışımı kurabiyelerin üzerine sürün. İsterseniz üzerlerine toz şeker serpebilirsiniz.
Hazırlanan kurabiyeleri fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar altın rengini alana kadar pişirin.
Kurabiyeleri fırından çıkarın ve tepside biraz soğumalarını bekleyin. Daha sonra tel bir ızgara üzerine alarak tamamen soğumalarını sağlayın.