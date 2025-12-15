Enfes Meksika lezzetini sofranızda ağırlayın: Taco tarifi

Meksika mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan taco, çok çeşitli şekillerde kolayca hazırlanabilen bir yemektir. Genellikle çıtır kızartılmış ekmeklerin arasında bol acılı, domatesli ve kıymalı iç harcı ve çeşitli sebzeleriyle servis edilse de hem iç harcını hem de ekmeğini dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

MALZEMELER

Taco içi için:

400 g kıyma (dana veya dana–kuzu karışık)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı paprika (veya tatlı kırmızı biber)

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

2 yemek kaşığı domates salçası veya 1 küçük rendelenmiş domates

Yarım çay bardağı su

Servis için:

Taco kabuğu veya küçük tortilla

Marul (ince doğranmış)

Domates (küçük küpler)

Rendelenmiş kaşar veya cheddar peyniri

Mısır (isteğe bağlı)

Jalapeno veya acı sos (isteğe bağlı)

Tavaya yağı alın, soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsağı ekleyin, kokusu çıkınca kıymayı ilave edin.

Kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Baharatları, salçayı ve tuzu ekleyin. Karıştırın.

Suyu ekleyip kısık ateşte 5–10 dakika pişirin.

Taco kabuklarını paketteki talimata göre ısıtın.

Kabukların içine kıymalı harç koyun, üstüne marul, domates, peynir ve istediğin malzemeleri ekleyin.

Afiyet olsun.

