Enfes Meksika lezzetini sofranızda ağırlayın: Taco tarifi

MALZEMELER
Taco içi için:
400 g kıyma (dana veya dana–kuzu karışık)
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 küçük soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı paprika (veya tatlı kırmızı biber)
Yarım çay kaşığı karabiber
Tuz
2 yemek kaşığı domates salçası veya 1 küçük rendelenmiş domates
Yarım çay bardağı su
Servis için:
Taco kabuğu veya küçük tortilla
Marul (ince doğranmış)
Domates (küçük küpler)
Rendelenmiş kaşar veya cheddar peyniri
Mısır (isteğe bağlı)
Jalapeno veya acı sos (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Tavaya yağı alın, soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Sarımsağı ekleyin, kokusu çıkınca kıymayı ilave edin.
Kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Baharatları, salçayı ve tuzu ekleyin. Karıştırın.
Suyu ekleyip kısık ateşte 5–10 dakika pişirin.
Taco kabuklarını paketteki talimata göre ısıtın.
Kabukların içine kıymalı harç koyun, üstüne marul, domates, peynir ve istediğin malzemeleri ekleyin.
Afiyet olsun.