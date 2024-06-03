Ev yapımı mantı tarifi: Damakları şenlendiren bir lezzet
Mantı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Küçük ama lezzeti büyük olan bu yemeği, evde kendi ellerinizle yapmanın keyfi bir başkadır. Geleneksel tariflerin izinde, aile sofralarınızı şenlendirecek nefis bir ev yapımı mantı tarifiyle karşınızdayız. Hamurundan iç harcına, sosundan sunumuna kadar tüm detaylarıyla adım adım hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem gözlerinize hem de damaklarınıza hitap edecek.
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:41Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:41
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Zor
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
45 dakika
100 Gram :
200 kcal
MALZEMELER
Hamur için:
2 su bardağı un
1/2 su bardağı su
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
250 gram kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
Tuz
Karabiber
Pul biber (isteğe bağlı)
Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
2 diş sarımsak (dövülmüş)
1 kase yoğurt
YAPILIŞI
Geniş bir kaba unu koyun ve ortasını havuz şeklinde açın.
Ortaya yumurtayı kırın, tuzu ekleyin ve yavaş yavaş suyu ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru streç film ile sararak yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Rendelenmiş soğanı kıyma ile karıştırın.
Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek iyice karıştırın.
Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgaha alın ve merdane ile ince olacak şekilde açın.
Açtığınız hamuru küçük kareler halinde kesin.
Her bir karenin ortasına hazırladığınız kıymalı harçtan küçük bir parça koyun.
Kare hamuru, köşelerinden birleştirerek kapatın ve mantıları yapışmaması için un serpilmiş bir tepsiye dizin.
Geniş bir tencereye su koyun ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suya biraz tuz ekleyin.
Hazırladığınız mantıları kaynar suya atın ve yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Mantılar suyun üzerine çıkınca pişmiş demektir.
Mantıları süzgeç yardımıyla sudan çıkarın ve servis tabağına alın.