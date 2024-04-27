Ev yapımı mantı tarifi: Türk mutfağının incisi

Mutfakta sıcak bir atmosfer, sevdiklerimizle paylaşılan özel anlar demektir. Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan mantı, evde yapıldığında bu özel anlara anlam katar. Basit malzemelerle hazırlanan, ama her lokmasıyla bir lezzet şöleni sunan ev yapımı mantı tarifine birlikte göz atalım. Hem pratik, hem de doyurucu bu tarif, sofralarınıza ayrı bir keyif katacak. Haydi, bu lezzet dolu yolculuğa birlikte çıkalım!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 09:59Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 09:59
4 Kişilik
Ev Yapımı
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
60 dakika
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
Hamuru için:
2 su bardağı un
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı su
Bir tutam tuz
İç harcı için:
250 gram kıyma
1 adet orta boy soğan
Bir tutam maydanoz
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
Üzeri için:
Yoğurt
Sarımsaklı yoğurt sosu (isteğe bağlı)
Kırmızı biber yağı (isteğe bağlı)
Tereyağı (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Hamuru Hazırlama:
Unu geniş bir kaseye alın.
Ortasını havuz gibi açın ve içine yumurtayı, tuzu ve suyu ekleyin.
Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru streç filmle sarın ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
İç Harcın Hazırlanması:
Soğanı ince ince doğrayın.
Kıymayı bir kaseye alın, üzerine doğranmış soğanı, maydanozu, tuzu ve baharatları ekleyin. İsteğe bağlı olarak farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz.
Malzemeleri iyice karıştırın ve iç harcı hazırlayın.
Hamuru Açma ve Mantıları Şekillendirme:
Dinlenen hamuru tezgaha alın ve merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açın.
Açtığınız hamuru küçük kareler halinde kesin.
Her kareye hazırladığınız iç harçtan bir miktar koyun.
Kareleri istediğiniz şekilde katlayarak mantı şeklini verin. (Üçgen ya da klasik kare mantı şekli tercih edilebilir)
Mantıların Pişirilmesi:
Geniş bir tencerede su kaynatın ve kaynayan suya mantıları ekleyin.
Mantılar pişene kadar kaynatın. Pişme süresi genellikle 10-15 dakika arasıdır, ancak hamurun kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Mantılarınız piştiğinde suyunu süzün.
Servis:
Pişirdiğiniz mantıları servis tabağına alın.
Üzerine yoğurt dökün. İsteğe bağlı olarak sarımsaklı yoğurt sosu ve kırmızı biber yağı ekleyebilirsiniz.
Tereyağı eritin ve üzerine dökerek servis yapabilirsiniz. Mantınız hazır! Afiyet olsun!