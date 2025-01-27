Ev yapımı pizza tarifi: Lezzetli ve sağlıklı bir kaçamak isteyenlere...

Ev yapımı pizza, hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunar. Dışarıdan pizza siparişi vermek yerine, evde kendi malzemelerinizle hazırlayacağınız pizza, taze ve doğal içeriklerle hem damak tadınıza hitap eder hem de daha kontrollü bir beslenme sağlar. İşte, sağlıklı malzemelerle, dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz bu ev yapımı pizza tarifi, pizza keyfini hem lezzetli hem de vicdanınız rahat bir şekilde yapmanıza olanak tanıyacak. Hem hızlı hem pratik bir şekilde evde pizza yapmak isteyenler için ideal bir seçenek!

Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:48

YAPILIŞI

Malzemeler

Hamur için:

3,5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da 10 g yaş maya)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için:

3 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 diş rendelenmiş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

Dilimlenmiş sucuk, salam, sosis

Mantar, zeytin, mısır, kırmızı biber gibi sebzeler

İsteğe bağlı ek malzemeler (örneğin kıyma, ton balığı)

Yapılışı

  1. Büyük bir karıştırma kabına unu alın, tuz ve şekeri ekleyip karıştırın.
  2. Ortasını havuz gibi açın, mayayı ekleyin ve ılık suyu azar azar dökerek yoğurmaya başlayın.
  3. Zeytinyağını ekleyip pürüzsüz ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  4. Hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp ılık bir ortamda yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.
  5. Tüm sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
  6. Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alarak bir kez daha yoğurun.
  7. Hamuru ikiye bölerek 2 orta boy pizza tabanı oluşturabilirsiniz.
  8. Hamuru merdane yardımıyla ince ya da kalın olacak şekilde açın (zevkinize göre).
  9. Hamuru yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin.
  10. Üzerine hazırladığınız sostan sürün.
  11. Rendelenmiş peyniri serpin ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin.
  12. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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