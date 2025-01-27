Ev yapımı pizza tarifi: Lezzetli ve sağlıklı bir kaçamak isteyenlere...

Malzemeler
Hamur için:
3,5 su bardağı un
1 paket instant maya (ya da 10 g yaş maya)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı ılık su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Sos için:
3 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
1 diş rendelenmiş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı su
Üzeri için:
Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
Dilimlenmiş sucuk, salam, sosis
Mantar, zeytin, mısır, kırmızı biber gibi sebzeler
İsteğe bağlı ek malzemeler (örneğin kıyma, ton balığı)
Yapılışı
- Büyük bir karıştırma kabına unu alın, tuz ve şekeri ekleyip karıştırın.
- Ortasını havuz gibi açın, mayayı ekleyin ve ılık suyu azar azar dökerek yoğurmaya başlayın.
- Zeytinyağını ekleyip pürüzsüz ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamurun üzerini temiz bir bezle örtüp ılık bir ortamda yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.
- Tüm sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
- Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alarak bir kez daha yoğurun.
- Hamuru ikiye bölerek 2 orta boy pizza tabanı oluşturabilirsiniz.
- Hamuru merdane yardımıyla ince ya da kalın olacak şekilde açın (zevkinize göre).
- Hamuru yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin.
- Üzerine hazırladığınız sostan sürün.
- Rendelenmiş peyniri serpin ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri kızarana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!