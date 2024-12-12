Fesleğenli mini pizza tarifi: Dakikalar içinde hazır...

Peynir, salam ve fesleğen ile yapılan bu tür basit ve pratik tarifler, mutfak kültürlerinin birleşimini ve ev mutfağındaki yaratıcılığı yansıtıyor. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifle birlikte eşsiz bir lezzet patlaması yaşayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:48

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 4 dilim tost ekmeği
  • 4-6 dilim salam (isteğe göre)
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı domates salçası (veya domates püresi)
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • Taze fesleğen yaprakları (veya kurutulmuş fesleğen)
  • Tuz ve karabiber (isteğe göre)

YAPILIŞI:

  • Fırını 180°C'de önceden ısıtın.
  • Tost ekmeklerini düz bir yüzeye dizin.
  • Küçük bir kasede domates salçasını, zeytinyağını, kekik ve isteğe göre tuz ve karabiberle karıştırın.
  • Hazırladığınız sosu bir kaşık yardımıyla tost ekmeklerinin üzerine eşit şekilde sürün.
  • Sosun üzerine salam dilimlerini yerleştirin.
  • Salamların üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
  • Üzerine taze fesleğen yapraklarını ekleyin (fırından sonra da ekleyebilirsiniz). Eğer kurutulmuş fesleğen kullanıyorsanız, bu aşamada hafifçe serpebilirsiniz.
  • Mini pizzaları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin.
  • Önceden ısıtılmış fırında kaşar peyniri eriyip hafifçe kızarana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) pişirin.
  • Fırından çıkan mini pizzaları birkaç dakika dinlendirin ve sıcak olarak servis edin.

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