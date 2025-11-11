Fırından çıkar çıkmaz tükenecek: Bu Bafra pidesini denediniz mi?

MALZEMELER

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç Harcı İçin:

300–400 g kıyma (orta yağlı)

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

2–3 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri İçin:

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı (eritilmiş)

YAPILIŞI:

Hamuru hazırlama:

Ilık suyu bir kaba alın, maya ve şekeri ekleyip 5–10 dakika kabarmasını bekleyin.

Un ve tuzu geniş bir kaba koyun, ortasını havuz gibi açın. Maya karışımını ve sıvı yağı ekleyip yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

İç harcı hazırlama:

Kıymayı bir kaba alın, ince doğranmış soğan ve biberi ekleyin.

Salça, tuz, karabiber ve pul biberi katıp iyice karıştırın. (İsterseniz çok az su ekleyip harcı yumuşatabilirsiniz.)

Pideyi şekillendirme:

Mayalanan hamuru 4–5 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı uzun oval veya kayık şeklinde açın.

İç harcı hamurun ortasına yayın ve kenarları biraz içe kıvırarak şekil verin.

Pişirme:

Fırını önceden 220–230°C'ye ısıtın.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış fırında 12–15 dakika pişirin, kenarları kızarana kadar fırında tutun.

✨ İpucu: Bafra pidesinin karakteristik özelliği uzun ve ince kayık şekli ile bol kıymalı, kenarlarının çıtır olmasıdır. Fırınınızın altını ve üstünü biraz daha yakın ayarlarsanız kenarlar daha çıtır olur.