Focaccia tarifi: İtalyanların lezzetine doyulmaz ekmeği

Ekmek tarifleri, tüm dünyada binlerce farklı çeşidiyle sofraların başat unsurlarından biri. İtalyanlar ise; hamur işlerindeki tarihi deneyimleriyle en lezzetli tarifleri sunanlardan biri haline geliyor. Bunlardan biri olan Focaccia ekmeği ise; hem sebzeleri hem de bitkileri bir araya getirmesi sayesinde eşsiz bir lezzet ortaya çıkarıyor. İşte yiyenin biraz daha isteyeceği o ekmeğin tarifi...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:41Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 08:41
6 Kişilik
Ev YapımıVejetaryen
KahvaltıYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
50 dakika
Porsiyon :
296 kcal
MALZEMELER
1,5 su bardağı ılık su
1 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kekik
2 çay kaşığı tuz
1 paket instant maya
3 ile 3.5 su bardağı kadar elenmiş un
Üzeri için:
4 adet çeri domates
15-16 adet çekirdeksiz siyah zeytin
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı çörek otu
2 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Yoğurma haznesinde ılık su, şeker, maya ve zeytinyağını karıştırın. 10 dakika maya gözenekli olunca üzerine kekik ve ununu kontrollü olarak tuzla birlikte ilave edin hafif ele yapışan sert olmayacak şekilde hamuru yoğurun ve dinlendirin.
Üzeri örtülü bir şekilde 45 dakika mayalandırın ve ardından iki katına çıkmış olan hamurun ilk havasını alın. Kare ya da yuvarlak borcamı tabanını hafifçe yağlayın ve hamuru elinizle eşit olacak şekilde yayın.
Üzerinde parmağımızın ucu ile minik delikler açıp o boşluklara çekirdeği alınmış zeytinleri yerleştirin,aralarına dilimlediğiniz çeri domatesleri yerleştirdikten sonra, bir kapta karıştırdığınız kekik, çörek otu ve zeytinyağını sürün.
Önceden 100 derecede ısıtılmış fırının derecesini 180 dereceye getirip ekmeğimizi fırına verelim. Bu esnada fırının içerisinde buhar desteği için su dolu bir kap bulundurun. 20 ile 30 dakika arasında pişen ekmeğimizi fırından alıp üzerine zeytinyağını sprey ile sürelim.