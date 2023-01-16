Galeta tarifi: En lezzetli atıştırmalık...

Galeta, sevilen atıştırmalıkardan biri. Üstelik evinizin konforunda taze taze yapabileceğiniz bu tarifle her an tüketmeye hazır şekilde bekletebilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:15

MALZEMELER

  • Yarım paket yaş maya
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3-4 su bardağı un

Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı pekmez
  • Yarım çay bardağı su
  • Susam

YAPILIŞI

  • Maya şeker ve ılık suyla karıştırılıp eritilir. Tuz, yağ ve un yavaş yavaş ilave edilir.
  • Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir. Hamur yarım saat dinlendirilir.
  • Hamurdan limon büyüklüğünde bezeler alınıp kalın çubuklar yapılır. Bu şekilde de 15 dk dinlendirilir.
  • Yaptığımız çubuklar parmak kalınlığına gelene kadar tekrar yuvarlanır. Çubuklar istenilen uzunlukta kesilip tepsiye dizilir.
  • Üzerine pekmezli su karışımı sürülüp susam serpilir. 220 derecedeki fırında 20 dk pişirilir. Afiyet olsun.

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