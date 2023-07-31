Gnocchi tarifi: İtalyan mutfağından lezzet dolu bir esinti

Yüksek karbonhidrattan genelde kaçınsak da ufak porsiyonlarla bu lezzetten mahrum kalmanıza gerek yok. Kendine özgü patates ve unla hazırlanan hamuru, birbirinden farklı soslarıyla kendi damak tadınıza uygun bir hale getirebileceğiniz bu tarifi, ister kendiniz için isterseniz bir yemek davetinde porsiyonluk olarak hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 09:18
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hazırlama 45 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

  • Yarım kilo orta boy patates (kabuklu)
  • 125 gram un
  • 50 gram parmesan peyniri rendesi (isteğe bağlı)
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber
  • 450 gram küp domates
  • 100 gram doğranmış soğan
  • 4 diş doğranmış sarımsak
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber
  • 1/4 çay kaşığı kuru fesleğen
  • 1/4 çay kaşığı kuru kekik
  • 1/4 çay kaşığı kuru tatlı biberiye
  • 50 gram doğranmış maydanoz

AŞÇININ NOTU

  • Patatesleri kabuklarını soymadan kaynatın. Bu, patateslerin daha fazla nişasta içermesine yardımcı olacaktır.
  • Hamuru iyice yoğurun. Bu, gnocchilerin daha yumuşak ve dokulu olmasını sağlayacaktır.
  • Gnocchileri pişirmeden önce unlayın. Bu, gnocchilerin birbirine yapışmasını engelleyecektir.
  • Gnocchileri çok fazla pişirmeyin. Gnocchiler pişirildiğinde yumuşak olmalı, ancak ezilmiş olmamalıdır.
  • Gnocchileri istediğiniz sosla servis edin. Domates sosu, pesto sosu veya peynir sosu ile servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Patatesleri kabuklarını soymadan bol su ile kaynatın. Patatesler yumuşayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  2. Soğuyan patatesleri ezin ve bir kaseye alın.
  3. Un, parmesan peyniri rendesi, tuz, karabiber ve fesleğen, kekik, tatlı biberiye ve maydanoz ekleyin ve iyice karıştırın.
  4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve parmaklarınızla yuvarlayın.
  5. Geniş bir tencereye bol su kaynatın. Kaynayan suya gnocchileri ekleyin ve 2-3 dakika kadar pişirin.
  6. Gnocchiler piştikten sonra süzün ve bir kenara alın.
  7. Domates sosu için, bir tencerede soğan ve sarımsağı yumuşayana kadar kavurun.
  8. Küp domatesleri, tuz, karabiber, fesleğen, kekik, tatlı biberiye ve maydanoz ekleyin.
  9. Sosu kaynatın ve ardından kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin.
  10. Piştikten sonra gnocchileri sosa ekleyin ve karıştırın.
  11. Servis yapın.

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