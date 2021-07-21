Hem pratik hem lezzetli: Tavada paçanga böreği

Paçanga böreği, Anadolu'nun en iyi hamur işi lezzetlerinden biri. İç malzemesinin dokusu ve hamurunun çıtırlığı arasındaki o uyum, herkesi kendisine hayran bırakıyor. Peki bu böreğin pratik bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte tavada paçanga böreği tarifi sayesinde dakikalar içerisinde herkesi doyuracak bir börek hazırlayabilirsiniz.

  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Anneler Günü Babalar Günü Şeker Bayramı Kurban Bayramı Doğum Günü Sevgililer Günü Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Piknik Kandil Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 250 gram çemensiz pastırma
  • 3 adet domates,
  • 3 adet sivri biber
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı

Yufkaları ıslatmak için:

  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı süt,
  • 1 adet yumurta

AŞÇININ NOTU

Pişirirken kısık ateş kullanmayı bırakmayın.

YAPILIŞI

YAPILIŞI

Yufkaları ıslatmak için süt, sıvıyağ ve yumurtayı küçük bir kaba alıp karıştırdıktan sonra kenara alın. Domates ve biberleri küp, pastırmaları uzunlamasına doğrayın. 3 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp biberi ekleyin. Biberlerin rengi dönünce pastırmayı ilave edin. Bir-iki dakika sonra domates ekleyip, yumuşayana dek pişirin. Büyük boy bir tavayı kalan zeytinyağı ile yağlayın. Bir adet yufkayı kenarları dışarı sarkacak şekilde içine yerleştirin. Kalan yufkaları iri parçalar halinde elinizle koparın. Tavadaki yufkanın üzerine sütlü karışımdan gezdirin. Aralarına yine sütlü karışımdan gezdirip, 3 kat yufka yerleştirerek tabanı oluşturun. Rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve pastırmalı harcı üzerine ilave edin. Kalan yufkaların arasına sütlü karışımdan gezdirerek tavaya yerleştirin. Kenarlardan sarkan yufkayı üzerine toplayın. Ocağa oturtup kısık ateşte altı kızarana dek pişirin. Alt üst ederek diğer tarafını da pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

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