Hem tatlı hem tuzlu yiyebileceğiniz bir lezzet: Pişi tarifi

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, çayın en güzel eşlikçisi: Pişi! İster tatlı ister tuzlu tüketebileceğiniz bu nefis hamur işi, hem pratik hem de lezzetli oluşuyla herkesin favorisi. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan pişiyi peynir, zeytin, reçel ya da çikolata ile dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. İşte yumuşacık ve kabaran klasik pişi tarifi...

Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:33

YAPILIŞI

MALZEMELER:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt (veya su)

1 yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI:

Geniş bir kaba unu alın, ortasını açın ve mayayı, şekeri, tuzu ekleyin. Ilık sütü, yumurtayı ve sıvı yağı ekleyerek yoğurun.

Hamuru pürüzsüz kıvama gelene kadar yoğurun ve üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgahta merdane ile açın ve bir bardak veya kesiciyle yuvarlak şekiller çıkarın. (İsterseniz elinizle küçük bezeler yapıp yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz.)

Derin bir tavaya bolca sıvı yağ koyun ve iyice ısıtın. Pişileri orta ateşte her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak sıcak peynir, reçel veya çay eşliğinde servis edin. Afiyet olsun!

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