Hem tatlı hem tuzlu yiyebileceğiniz bir lezzet: Pişi tarifi

MALZEMELER:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (veya yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt (veya su)

1 yumurta

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI:

Geniş bir kaba unu alın, ortasını açın ve mayayı, şekeri, tuzu ekleyin. Ilık sütü, yumurtayı ve sıvı yağı ekleyerek yoğurun.

Hamuru pürüzsüz kıvama gelene kadar yoğurun ve üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgahta merdane ile açın ve bir bardak veya kesiciyle yuvarlak şekiller çıkarın. (İsterseniz elinizle küçük bezeler yapıp yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz.)

Derin bir tavaya bolca sıvı yağ koyun ve iyice ısıtın. Pişileri orta ateşte her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak sıcak peynir, reçel veya çay eşliğinde servis edin. Afiyet olsun!