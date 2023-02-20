Ispanaklı börek tarifi: El açması lezzetinde

Börek birbirinden farklı çeşidiyle ana yemeklerin eşlikçisi, çay saatlerinin vazgeçilmezi tariflerin başında geliyor. Birkaç püf noktası ise; dakikalar içinde "el açması" kadar lezzetli börek yapmanıza imkan tanıyor. İşte en lezzetli ıspanaklı börek tarifi...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:25Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:25
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
295 kcal
MALZEMELER
4-5 adet yufka
İç harcı için;
700 gr ıspanak
2 su bardağı lor peyniri
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Sosu için;
1 su bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı nişasta
Üzeri için;
Kalan sos
YAPILIŞI
Yıkanmış ve temizlenmiş ıspanakları doğrayın, üzerine lor peyniri, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.
Sosu için bir kapta sıvı yağ, sirke, un ve nişastası ekleyerek iyice çırpın.
Tezgaha serdiğiniz ilk kat yugkadan sonra üzerine sostan gezdirin ve fırça ile her yerine sürün.
İç harcını yufkaya üzerine her yerine gelecek şekilde yayın.
Yufkanın ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekide rulo halinde sardıktan sonra ikiye katlayarak pişirme kağıdını serilen fırın tepsisine yerleştirin.
Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hazırlayarak tepsiye alalım ve üzerine kalan sostan fırça ile sürün.
Böreklerimizi önceden ısıttığımız 190° fırında yaklaşık 45 dakika altı üstü güzelce kızarana kadar pişirin.
Pişen böreğimizi fırından alarak servis edelim. Afiyet olsun!