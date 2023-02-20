Ispanaklı börek tarifi: El açması lezzetinde

Börek birbirinden farklı çeşidiyle ana yemeklerin eşlikçisi, çay saatlerinin vazgeçilmezi tariflerin başında geliyor. Birkaç püf noktası ise; dakikalar içinde "el açması" kadar lezzetli börek yapmanıza imkan tanıyor. İşte en lezzetli ıspanaklı börek tarifi...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:25
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 295 kcal

MALZEMELER

  • 4-5 adet yufka

İç harcı için;

  • 700 gr ıspanak
  • 2 su bardağı lor peyniri
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber

Sosu için;

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı sirke
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta

Üzeri için;

  • Kalan sos

YAPILIŞI

  1. Yıkanmış ve temizlenmiş ıspanakları doğrayın, üzerine lor peyniri, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.
  2. Sosu için bir kapta sıvı yağ, sirke, un ve nişastası ekleyerek iyice çırpın.
  3. Tezgaha serdiğiniz ilk kat yugkadan sonra üzerine sostan gezdirin ve fırça ile her yerine sürün.
  4. İç harcını yufkaya üzerine her yerine gelecek şekilde yayın.
  5. Yufkanın ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekide rulo halinde sardıktan sonra ikiye katlayarak pişirme kağıdını serilen fırın tepsisine yerleştirin.
  6. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hazırlayarak tepsiye alalım ve üzerine kalan sostan fırça ile sürün.
  7. Böreklerimizi önceden ısıttığımız 190° fırında yaklaşık 45 dakika altı üstü güzelce kızarana kadar pişirin.
  8. Pişen böreğimizi fırından alarak servis edelim. Afiyet olsun!

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