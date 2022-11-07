Ispanaklı börek tarifi: Sevmeyen yok! Doyuruculuğu ve pratikliğiyle sürekli yapmak isteyeceksiniz...
Ispanaklı börek herkesin fazlasıyla sevdiği böreklerden biri oluyor. Çay saatinde, sevdiklerinizle beraber yiyecek güzel ve pratik bir şeyler arıyorsanız bu tarif tam size göre! Öyleyse herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 07.11.2022 09:13Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 09:13
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
295 kcal
MALZEMELER
3 adet hazır yufka
Sosu için;
6-7 yemek kaşığı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yumurta;
İç harcı için;
1 kg ıspanak
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Pulbiber
Sıvı yağ
YAPILIŞI
İlk olarak ıspanakları güzelce yıkayıp, kalın bir şekilde doğramaya başlayın.
Ardından 1 adet soğanı doğrayın, pembeleşene kadar güzelce kavurun.
Sonra üzerine salaç, tuz ve baharatları ekleyin.
Ispanakları ekleyerek 1-2 dakika kavurun.
Ardından, böreğin sosu için, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı güzelce çırpın.
Yufkaları bölün ve hazırladığınız sosu üzerine sürün.
Yufkayı rolu şeklinde sarın ve kendi etrafında dolayın.
Hazırlanan börekleri, güzelce yağlı kağıt üzerine yerleştirin.