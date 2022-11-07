Ispanaklı börek tarifi: Sevmeyen yok! Doyuruculuğu ve pratikliğiyle sürekli yapmak isteyeceksiniz...

Ispanaklı börek herkesin fazlasıyla sevdiği böreklerden biri oluyor. Çay saatinde, sevdiklerinizle beraber yiyecek güzel ve pratik bir şeyler arıyorsanız bu tarif tam size göre! Öyleyse herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 07.11.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 09:13
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 295 kcal

MALZEMELER

  • 3 adet hazır yufka
  • Sosu için;
  • 6-7 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta;

İç harcı için;

  • 1 kg ıspanak
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pulbiber
  • Sıvı yağ

YAPILIŞI

  1. İlk olarak ıspanakları güzelce yıkayıp, kalın bir şekilde doğramaya başlayın.
  2. Ardından 1 adet soğanı doğrayın, pembeleşene kadar güzelce kavurun.
  3. Sonra üzerine salaç, tuz ve baharatları ekleyin.
  4. Ispanakları ekleyerek 1-2 dakika kavurun.
  5. Ardından, böreğin sosu için, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı güzelce çırpın.
  6. Yufkaları bölün ve hazırladığınız sosu üzerine sürün.
  7. Yufkayı rolu şeklinde sarın ve kendi etrafında dolayın.
  8. Hazırlanan börekleri, güzelce yağlı kağıt üzerine yerleştirin.
  9. 180 derecelik fıırnda 35 dakika kadar pişirin.
  10. Herkese afiyet olsun!

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