Ispanaklı gözleme tarifi: Pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!
Her yaştan insanın gözleme deyince aklına ilk gelen çeşitlerden biri olan ıspanaklı gözleme, doğru püf noktaları ile tadına doyulmaz eşsiz bir lezzete dönüşüyor. İşte en lezzetli ıspanaklı gözlemeyi yapmanın yolu...
Giriş Tarihi: 14.04.2024 08:50Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 08:50
MALZEMELER
Yarım kilogram ıspanak
200 gram beyaz peynir (veya lor peyniri)
2 su bardağı un
Yarım su bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir tutam tuz
İsteğe bağlı olarak karabiber
YAPILIŞI
İlk olarak ıspanakları iyice yıkayın ve ince doğrayın.
Bir karıştırma kabına unu, suyu, sıvı yağı ve tuzu ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru üzerini örtüp dinlenmeye bırakın, bu arada iç malzemeyi hazırlayın.
İnce doğradığınız ıspanakları bir tavada hafifçe soteleyin. Suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Peyniri ufalayın veya ezin.
Dinlenen hamuru beze beze ayırın ve un serpilmiş bir zeminde açın. Açtığınız hamurun yarısına sotelediğiniz ıspanakları ve peyniri paylaştırın.
Hamurun boş kalan kısmını üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastırın.
Tavada her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin. Pişen gözlemeleri sıcak olarak servis yapın.