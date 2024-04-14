Ispanaklı gözleme tarifi: Pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak!

Her yaştan insanın gözleme deyince aklına ilk gelen çeşitlerden biri olan ıspanaklı gözleme, doğru püf noktaları ile tadına doyulmaz eşsiz bir lezzete dönüşüyor. İşte en lezzetli ıspanaklı gözlemeyi yapmanın yolu...

Giriş Tarihi: 14.04.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 08:50

MALZEMELER

  • Yarım kilogram ıspanak
  • 200 gram beyaz peynir (veya lor peyniri)
  • 2 su bardağı un
  • Yarım su bardağı su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Bir tutam tuz
  • İsteğe bağlı olarak karabiber

YAPILIŞI

  1. İlk olarak ıspanakları iyice yıkayın ve ince doğrayın.
  2. Bir karıştırma kabına unu, suyu, sıvı yağı ve tuzu ekleyip yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru üzerini örtüp dinlenmeye bırakın, bu arada iç malzemeyi hazırlayın.
  3. İnce doğradığınız ıspanakları bir tavada hafifçe soteleyin. Suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  4. Peyniri ufalayın veya ezin.
  5. Dinlenen hamuru beze beze ayırın ve un serpilmiş bir zeminde açın. Açtığınız hamurun yarısına sotelediğiniz ıspanakları ve peyniri paylaştırın.
  6. Hamurun boş kalan kısmını üzerine kapatıp kenarlarını iyice bastırın.
  7. Tavada her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin. Pişen gözlemeleri sıcak olarak servis yapın.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA