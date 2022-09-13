Ispanaklı patatesli muffin tarifi: Yiyenin aklını başından alıyor damaklarda şölen yaratıyor!

Ispanak sevmiyor ve asla yemem diyorsanız; bu tarifle yemelere doyamayacaksınız. Patates, peynir ve ıspanağın eşsiz uyumuyla, ağızlarda muhteşem bir lezzet bırakan bu tarifi denemeyen kalmasın! Özellikle çay saatinde ne yapsam diye düşünüyor ve pratik bir yöntem arıyorsanız, herkes mutfakta yerini alsın!
Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:23Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:23
5 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
1 çay bardağı süt
Yarım su bardağı rendelenmiş yağsız peynir
1 su bardağı yulaf unu
Yarım su bardağı kepekli un
1 paket kabartma tozu
Tuz
Karabiber
2 adet patates
2 su bardağı doğranmış ıspanak
2 adet yumurta
1 çay bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI
İlk olarak patatesleri haşlayın sonrasında kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.
Yumurtaları ayrı bir kasede kıvam alana kadar çırpın.
Ardından ıspanakları yıkayın ve güzelce doğrayın. Patates, peynir ve yumurtaları güzelce karıştırın.
Harca yuvarlak bir şekil verip, fırın tepsisine dizin.
200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.
Biraz soğuduktan sonra güzelce servis yapabilirsiniz!