Ispanaklı patatesli muffin tarifi: Yiyenin aklını başından alıyor damaklarda şölen yaratıyor!

Ispanak sevmiyor ve asla yemem diyorsanız; bu tarifle yemelere doyamayacaksınız. Patates, peynir ve ıspanağın eşsiz uyumuyla, ağızlarda muhteşem bir lezzet bırakan bu tarifi denemeyen kalmasın! Özellikle çay saatinde ne yapsam diye düşünüyor ve pratik bir yöntem arıyorsanız, herkes mutfakta yerini alsın!

Giriş Tarihi: 13.09.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 09:23
  • 5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım su bardağı rendelenmiş yağsız peynir
  • 1 su bardağı yulaf unu
  • Yarım su bardağı kepekli un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 adet patates
  • 2 su bardağı doğranmış ıspanak
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

  1. İlk olarak patatesleri haşlayın sonrasında kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.
  2. Yumurtaları ayrı bir kasede kıvam alana kadar çırpın.
  3. Ardından ıspanakları yıkayın ve güzelce doğrayın. Patates, peynir ve yumurtaları güzelce karıştırın.
  4. Harca yuvarlak bir şekil verip, fırın tepsisine dizin.
  5. 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin.
  6. Biraz soğuduktan sonra güzelce servis yapabilirsiniz!

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