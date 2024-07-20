Ispanaklı tava böreği tarifi: Fırın kullanmadan mükemmel lezzet...

Börek, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Osmanlı mutfağının önemli bir parçası olan börek, zamanla Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Tava böreği ise işte bu noktada en pratik yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:48Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 09:48
MALZEMELER
3 adet hazır yufka
500 gram ıspanak
1 adet büyük soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
200 gram beyaz peynir (isteğe bağlı)
1 su bardağı süt
2 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Ispanakları iyice yıkayın ve doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.
Doğranmış ıspanakları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Soğuması için bir kenara alın.
Eğer kullanıyorsanız, beyaz peyniri ufalayarak soğuyan ıspanak karışımına ekleyin ve karıştırın. Bir kasede süt, yumurta ve sıvı yağı iyice çırpın.
Tavanızı sıvı yağ ile hafifçe yağlayın. İlk yufkayı tavanın tabanına serin, kenarları dışarı taşacak şekilde bırakın.
Yufkanın üzerine hazırladığınız sostan dökün ve fırçayla yayın. İkinci yufkayı parçalayarak tavanın içine yerleştirin ve üzerine tekrar sostan dökün.
Hazırladığınız ıspanaklı harcı yufkanın üzerine eşit şekilde yayın. Kalan yufkayı da parçalayarak harcın üzerine yerleştirin ve tekrar sostan dökün.
İlk serdiğiniz yufkanın kenarlarını içeri doğru katlayarak böreğin üstünü kapatın. Kalan sosu böreğin üzerine dökün ve her yerine gelecek şekilde yayın.
Tavayı orta ateşte ocağa koyun ve böreğin altını kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişirin (yaklaşık 10-15 dakika).
Altı kızardıktan sonra böreği bir kapak veya düz bir tabak yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını da aynı şekilde kızartın. Börek her iki tarafı da kızardıktan sonra ocaktan alın ve dilimleyerek sıcak servis yapın.