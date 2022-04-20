Kahvaltı sofralarından eksik etmeyeceğiniz bir lezzet! Sosisli milföy tarifi

Çocuklarınızın bayılarak yiyeceği bu tarifin eşsiz lezzeti damaklarınızda kalacak... Sadece milföy hamuru ve sosis ile hazırlanan bu tarif, ısırdığınızda ağızda çıtır bir his bırakacak. Hem de sadece 30 dakikada hazır!

Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:22
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif Çocuk
  • Akşam Yemeği Kahvaltı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Piknik Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 35 dakika
  • Adet : 95 kcal

MALZEMELER

  • 1 paket milföy hamuru
  • 1 paket sosis
  • 1 adet yumurta
  • Çörek otu
  • 2 yemek kaşığı yağ

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz yanına, ketçap ve hardal ekleyerek yiyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak, milföy hamurumuzu parçalara ayırıyoruz.
  2. Sonra sosisleri içlerine koyup, yanlardan kapatıyoruz.
  3. Fırın tepsimizi alıyoruz, içine yağlı kağıdımızı seriyoruz.
  4. Tepsinin içine milföyleri sırayla dizin.
  5. Üzeri için; yumurtayı çırpın ve yağ ekleyin. Sonra eşit şekilde üzerine yedirin. Çörek otu ile süsleyin.
  6. Son olarak, 200 derecelik fırına, 30 dakika pişecek şekilde tepsimizi koyalım.
  7. İşte böreğimiz hazır. Herkese afiyet olsun!

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