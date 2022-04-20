Kahvaltı sofralarından eksik etmeyeceğiniz bir lezzet! Sosisli milföy tarifi
Çocuklarınızın bayılarak yiyeceği bu tarifin eşsiz lezzeti damaklarınızda kalacak... Sadece milföy hamuru ve sosis ile hazırlanan bu tarif, ısırdığınızda ağızda çıtır bir his bırakacak. Hem de sadece 30 dakikada hazır!
Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:20Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:22
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik TarifÇocuk
Akşam YemeğiKahvaltıÇocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiPiknikKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
35 dakika
Adet :
95 kcal
MALZEMELER
1 paket milföy hamuru
1 paket sosis
1 adet yumurta
Çörek otu
2 yemek kaşığı yağ
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz yanına, ketçap ve hardal ekleyerek yiyebilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak, milföy hamurumuzu parçalara ayırıyoruz.
Sonra sosisleri içlerine koyup, yanlardan kapatıyoruz.
Fırın tepsimizi alıyoruz, içine yağlı kağıdımızı seriyoruz.
Tepsinin içine milföyleri sırayla dizin.
Üzeri için; yumurtayı çırpın ve yağ ekleyin. Sonra eşit şekilde üzerine yedirin. Çörek otu ile süsleyin.
Son olarak, 200 derecelik fırına, 30 dakika pişecek şekilde tepsimizi koyalım.