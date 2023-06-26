Kahvaltının yıldızı: Krep tarifi

Anne usulü akıtma, krep tarifiyle güne başlamaya ne dersiniz? Nostaljik bir lezzet olan krebi bugün kahvaltı sofralarınıza taşıyoruz. Yanına peynir veya reçel çok yakışıyor. Deneyen herkese şimdiden afiyetler dileriz.

Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:46
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

3 su bardağı ılık su
2,5 su bardağı un
Bir tatlı kaşığı instant maya
Bir çay kaşığı tuz

AŞÇININ NOTU

Mayanın aktifleşmesi için karışımı hazırladıktan sonra yaklaşık 1 saat bekleyin. Böylelikle son derece lezzetli krepler elde etmiş olacaksınız.

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde su ve mayayı homojen bir kıvam alana kadar çırpın. Ardından karışıma unu yavaş yavaş ilave edin.
Son olarak tuzu ekleyin ve karışımı çırpın. Bir saat üzeri kapalı bir şekilde harcı dinlendirin.
Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Akıtma karışımından bir kepçe alın ve tavaya dökün. Dilerseniz bu işlem öncesinde tavayı yağlayabilirsiniz.
Akıtma hamurunu tavaya yayın. Altı piştikten sonra ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin. Harcın hepsine aynı işlemi uygulayın. Afiyet olsun...

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