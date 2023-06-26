Kahvaltının yıldızı: Krep tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde su ve mayayı homojen bir kıvam alana kadar çırpın. Ardından karışıma unu yavaş yavaş ilave edin.

Son olarak tuzu ekleyin ve karışımı çırpın. Bir saat üzeri kapalı bir şekilde harcı dinlendirin.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Akıtma karışımından bir kepçe alın ve tavaya dökün. Dilerseniz bu işlem öncesinde tavayı yağlayabilirsiniz.

Akıtma hamurunu tavaya yayın. Altı piştikten sonra ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin. Harcın hepsine aynı işlemi uygulayın. Afiyet olsun...