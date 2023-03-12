Kahvaltıya sıcacık kete tarifi

Yöresel bir lezzet olan, bir kez tadanın bir daha vazgeçemediği, en çok çay ile kahvaltıda tüketilen keteyi bir de böyle deneyin. İşte Kete Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Güney Kafkasya'da da tüketilen bir çörek çeşidi olan ketenin tarifi...

Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:46
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:
6 su bardağı un
1 adet yumurta
2 çay bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
2 çay bardağı sıvı yağ
3 çay kaşığı kuru maya
1 tutam tuz

İÇ HARCI İÇİN:
4 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
3 su bardağı un
1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

ÜZERI İÇİN:
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir tutam toz şeker
Hamurları

YAĞLAMAK İÇİN:
3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Unu eleyerek bir kaba koyun. Sonra yumurta akını, ılık sütü, ılık suyu, sıvı yağı, mayayı, tuzu ekleyin ve hamuru yoğurun. Yoğurduktan sonra, elinizle rulo şekline getirip, üç parmak kalınlığında kesin ve tekrar yuvarlayın. İç harcına geçelim. Tereyağı ve sıvı yağı bir tavaya koyun ve unu da ekleyerek, unun kokusu çıkana dek kavurun. Kavrulduktan sonra cevizi de katın ve karıştırın. Hamurları yağlamak için tereyağı eritin. Yuvarlamış olduğunuz hamurları, olduğu kadar ince açın. Açtıktan sonra, erittiğiniz yağla yağlayın ve dört parmak kalınlığında kesin. Kestiğiniz hamurları, üst üste koyun ve yine dört parmağınızla bol bir şekilde rulo gibi sarıp, alt tarafını kapatın.İçine yaptığımız iç harçtan koyun ve üst tarafını da kapatın. Ardından bütün bezeleri o şekilde yaptıktan sonra, buzdolabında 5-10 dakika bekletin. Bekledikten sonra, tekrar elimizle fincan altı kadar açın ve tepsiye yerleştirin. Yumurta sarısı, yağ ve şekeri karıştırıp üstüne sürdükten sonra, 180 derecede fırına vererek pişirin.

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