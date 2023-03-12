Kahvaltıya sıcacık kete tarifi

Unu eleyerek bir kaba koyun. Sonra yumurta akını, ılık sütü, ılık suyu, sıvı yağı, mayayı, tuzu ekleyin ve hamuru yoğurun. Yoğurduktan sonra, elinizle rulo şekline getirip, üç parmak kalınlığında kesin ve tekrar yuvarlayın. İç harcına geçelim. Tereyağı ve sıvı yağı bir tavaya koyun ve unu da ekleyerek, unun kokusu çıkana dek kavurun. Kavrulduktan sonra cevizi de katın ve karıştırın. Hamurları yağlamak için tereyağı eritin. Yuvarlamış olduğunuz hamurları, olduğu kadar ince açın. Açtıktan sonra, erittiğiniz yağla yağlayın ve dört parmak kalınlığında kesin. Kestiğiniz hamurları, üst üste koyun ve yine dört parmağınızla bol bir şekilde rulo gibi sarıp, alt tarafını kapatın.İçine yaptığımız iç harçtan koyun ve üst tarafını da kapatın. Ardından bütün bezeleri o şekilde yaptıktan sonra, buzdolabında 5-10 dakika bekletin. Bekledikten sonra, tekrar elimizle fincan altı kadar açın ve tepsiye yerleştirin. Yumurta sarısı, yağ ve şekeri karıştırıp üstüne sürdükten sonra, 180 derecede fırına vererek pişirin.