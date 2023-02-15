Kalem böreği tarifi: kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi

Kahvaltıda en çok tüketilen hamur işlerinin başında börekler geliyor. Fırından çıkmış sıcacık bir lezzet olarak hem kahvaltınızda yiyebileceğiniz hem de misafirlerinize sunabileceğiniz nefis bir tat olarak kalem böreği, yeni favoriniz olacak. Tek seferde çokça porsiyon çıkarabileceğiniz bu tarif kalabalık misafirleriniz için de ideal bir tercih olacak.
Giriş Tarihi: 15.02.2023 08:56Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 08:56
12 Kişilik
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
375 kcal
MALZEMELER
4 adet haşlanmış patates
3 adet baklavalık yufka
150 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
3 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri ve arası için;
5 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Öncelikle patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve tam soğumadan kabın içerisine alın.
Tereyağını ekleyip ezerek karıştırın.
Baharatlarını ve kaşar peyniri de ilave edip karıştırın.
Yufkayı iki kat olacak şekilde tazgahın üzerine serin ve hem üstüne hem de aralarına tereyağı sürün.
İnce rulolar olacak şekilde parçalar kesin ve iç harcından yerleştirip sarın. Uçlarını açılmaması için suyla birleştirin.
Son olarak üzerine de margarin sürerkek önceden 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
Çıkardıktan sonra bölerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!