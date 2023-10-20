Kandil simidi tarifi: Ağızda dağılan lezzet...

Genellikle kandillerde sevilerek tüketilen "kandil simidi" aslında çay ve kahve saatlerinin de vazgeçilmez, pratik atıştırmalıklarından biri. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu simitleri, servis ettiğinizde ağızda dağılan lezzetini tadanlar unutamayacak! İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 08:31
  • 20 Adet
  • Ev Yapımı
  • Kandil
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 110 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 5 yemek kaşığı su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı mahlep
  • 4 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1/4 çay bardağı pekmez
  • 1 çay bardağı su
  • 4 yemek kaşığı susam

YAPILIŞI

  • Bir karıştırma kabında oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını ve sıvı yağı iyice karıştırın.
  • Yumurtayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Elma sirkesi, su, toz şeker, tuz, kabartma tozu ve mahlebi ekleyin, karıştırın.
  • Unu yavaşça ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve istediğiniz şekilleri verin (örneğin, simit şekli).
  • Hazırladığınız kandil simitlerini yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.
  • Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika veya üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin.
  • Pişen kandil simitlerini fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
  • Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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