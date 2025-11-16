Kat kat ve doyurucu: Kıymalı kömbe tarifi

MALZEMELER
Hamur için:
4 su bardağı un
1 çay bardağı sıvı yağ
125 g tereyağı (eritilmiş)
1 çay bardağı yoğurt
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1/2 çay bardağı su (kontrollü ekle)
İç harcı için:
300 g kıyma
2 adet büyük soğan (ince doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tarçın (Hatay kömbesine özgü)
1 çay kaşığı yeni bahar
1 tatlı kaşığı tuz
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 çay bardağı su
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
1. İç harcı hazırlayın:
Tavaya yağ ekleyin ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.
Üzerine kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Salçaları, baharatları, tuzu ve suyu ekleyip 5–6 dakika pişirin.
Soğuması için bir kenara alın.
2. Hamuru hazırlayın:
Unu geniş bir kaba alın.
Üzerine yağları, yoğurdu, yumurtayı, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
Gerekirse az su ekleyerek kıvamı ayarlayın.
3. Şekil verme:
Hamuru ikiye bölün.
Tepsiyi hafif yağlayın.
Hamurun bir parçasını tepsi boyutunda açın ve tabana yerleştirin.
Üzerine soğuyan kıymalı harcı yayın.
Diğer hamur parçasını açıp üzerini kapatın.
Kenarları bastırarak kapatın.
Üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe göre susam serpin.
Bıçakla dilim şeklinde çizin.
4. Pişirme:
180°C önceden ısıtılmış fırında
30–40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.