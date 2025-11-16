Kat kat ve doyurucu: Kıymalı kömbe tarifi

Hatay, Gaziantep ve çevresinde sıkça yapılan kömbe, iç harcında soğan ve patates bulunan ve mayalı hamurla hazırlanan bir börek çeşidi. Anadolu'nun bereketli sofralarının en sevilen hamur işlerinden olan bu lezzetli yemeğin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? İşte bir kere deneyenin bir daha vazgeçemeyeceği, lezzetiyle mest eden kıymalı kömbe tarifi

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamur için:

4 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

125 g tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1/2 çay bardağı su (kontrollü ekle)

İç harcı için:

300 g kıyma

2 adet büyük soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tarçın (Hatay kömbesine özgü)

1 çay kaşığı yeni bahar

1 tatlı kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 çay bardağı su

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

1. İç harcı hazırlayın:

Tavaya yağ ekleyin ve soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Salçaları, baharatları, tuzu ve suyu ekleyip 5–6 dakika pişirin.

Soğuması için bir kenara alın.

2. Hamuru hazırlayın:

Unu geniş bir kaba alın.

Üzerine yağları, yoğurdu, yumurtayı, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Gerekirse az su ekleyerek kıvamı ayarlayın.

3. Şekil verme:

Hamuru ikiye bölün.

Tepsiyi hafif yağlayın.

Hamurun bir parçasını tepsi boyutunda açın ve tabana yerleştirin.

Üzerine soğuyan kıymalı harcı yayın.

Diğer hamur parçasını açıp üzerini kapatın.

Kenarları bastırarak kapatın.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe göre susam serpin.

Bıçakla dilim şeklinde çizin.

4. Pişirme:

180°C önceden ısıtılmış fırında

30–40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

