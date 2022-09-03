Kır pidesi tarifi: En lezzetli pidenin püf noktası...
Kır pidesi, özel olarak satın alınan ve en sevilen lezzetlerden biri. Fakat aslında en lezzetli kır pidesini evde yapabilmenizin de oldukça kolay püf noktaları bulunuyor. İşte lezzetine doyamayacağınız o tarif...
Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:00Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 09:00
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
467 kcal
MALZEMELER
Hamuru için;
1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)
2 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı ılık su (400 ml)
1 paket instant maya
5-5,5 su bardağı un
İç harcı için;
500 gr kıyma
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Kaşar peyniri
Üzeri için;
1 adet yumurta
YAPILIŞI
Hamuru hazırlamak için uygun bir kaba sıvı yağı alın ve üzerine instant maya, tuz, toz şeker ve ılık suyu ekleyerek karıştırın.
Ardından kontrollü bir şekilde un eklemesi yaparak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerine bir örtüyle kapatarak uygun sıcaklıkta bir ortamda mayalanmaya bırakın.
Mayalanma esnasında iç harcını hazırlamak için uygun bir tavada sıvıyağ ile birlikte kuru soğanı kavurun. Pembeleşen soğana kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Kıymanın rengi döndükten sonra baharatları ekleyin.
Hazırlanan iç harcı bir kaba aldıktan sonra mayalanna hamuru un serptiğini tezgahta bir kez daha yoğurarak toparlayın ve 16 eşit parçaya bölün.
Bezelerin üzerini kurumaması için bir örtüyle kapatın.
Tezgahı unladıktan sonra ilk bezeyi merdane yardımıyla uzun ince bir şekil verek açın ve içerisine kıymalı harcı yerleştirin. Harcın üzerine son olarak rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz.
Hamuru her iki yandan sıkıca kapadıktan sonra açılmaması için üzerine hafifçe bastırın ve fırın tepsisine yerleştirin. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün.
190 derecede, önceden ısıtılan fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
Fırından çıkan pidelerin üzerini tereyağıyla yağladıktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.