Kıyır kıyır, bayatlamayan Kandil simidi tarifi

MALZEMELER
- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 60 ml sıvı yağ
- 1 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- Bir yemek kaşığı sirke
- Bir yemek kaşığı toz şeker
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
- 3 su bardağı un
- Bir çay kaşığı tuz
- Üzeri için dilerseniz susam ve çörekotu / yumurta beyazı
AŞÇININ NOTU
Kandil simitlerini kavrulmuş susama bularsanız çok daha lezzetli olacaklardır.
YAPILIŞI
Derin ve geniş bir yoğurma kabına tereyağını, yumurta sarısını, yoğurdu, sıvı yağı, toz şekeri ve tuzu ekleyin.
Malzemeleri elinizde güzel bir şekilde karıştırın. Malzemeler karıştıktan sonra içine kabartma tozunu ve yavaş yavaş un ilave edin.
Malzemelerin içine unu kademe kademe eklemeye özen gösterin. Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Kıvam alan hamura simit şeklini verin. Ardından simitleri yumurta akına sonrasında da kavrulmuş susama bulayın.
Kandil simitlerini tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...