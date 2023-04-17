Kıyır kıyır, bayatlamayan Kandil simidi tarifi

Çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz, Kandil günlerinin olmazsa olmazı Kandil simidini bugün de hazırlamak isteyenler için ustaların tarifini paylaşıyoruz. Kıyır kıyır, çıtır susamlı simidin yapılışı da oldukça pratik. Deneyen herkese şimdiden afiyetler dileriz.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:22
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 60 ml sıvı yağ
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • Bir yemek kaşığı sirke
  • Bir yemek kaşığı toz şeker
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Üzeri için dilerseniz susam ve çörekotu / yumurta beyazı

AŞÇININ NOTU

Kandil simitlerini kavrulmuş susama bularsanız çok daha lezzetli olacaklardır.

YAPILIŞI

Derin ve geniş bir yoğurma kabına tereyağını, yumurta sarısını, yoğurdu, sıvı yağı, toz şekeri ve tuzu ekleyin.
Malzemeleri elinizde güzel bir şekilde karıştırın. Malzemeler karıştıktan sonra içine kabartma tozunu ve yavaş yavaş un ilave edin.
Malzemelerin içine unu kademe kademe eklemeye özen gösterin. Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Kıvam alan hamura simit şeklini verin. Ardından simitleri yumurta akına sonrasında da kavrulmuş susama bulayın.
Kandil simitlerini tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...

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