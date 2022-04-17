Kokusuyla herkesi uyandıracak: Açma tarifi

Açma, Anadolu mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri. Az malzemeli ve pratik yapımının yanı sıra enfes lezzeti ile hem kahvaltı hem de çay saatlerinin vazgeçilmezi oluyor. Sadesinin yanı sıra patatesli, zeytinli veya kıymalı gibi birbirinden farklı şekillerde yapabileceğiniz bu açmaları, sevdiklerinizle birlikte enfes dakikalar geçirmek için tüketebilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 17.04.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 09:06
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Kahvaltı Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 90 dakika
  • Porsiyon : 373 kcal

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı su
  • 1 yemek kaşı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket yaş maya
  • alabildiği kadar un (ortalama 4,5 su bardağı)

üzeri için

  • yumurta sarısı
  • çörek otu
  • susam

YAPILIŞI

  1. Unu derin bir kaba alın ve malzemeleri bir araya getirin.
  2. Kontrollü şekilde su eklenerek yoğrulan hamur, kulak memesi kıvamına gelecek kadar yoğrulmaya devam edilir.
  3. 1 saat dinlenmeye bırakın.
  4. Dinlenlenen hamurdan yumurtadan biraz büyük parçalar kopardıktan sonra uzun bir şerit yapın ve simit gibi burun.
  5. Hamur bitene kadar bu işleme devam edin.
  6. Yumurta sarısı sürülüp tepside de yarım saat daha bekletip 175 derecede pişirin.

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