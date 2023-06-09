Kruvasan tarifi: Eşsiz bir kahvaltı

Sabah kahvaltılarında muhteşem bir eşlikçi olarak sofralarınızı süsleyecek kruvasan aynı zamanda başlı başlına bir öğün olarak da tüketilebilir. Dilerseniz içerisine tatlı malzemeler koyabilir ya da tuzlu malzemelerle bir sandviç yyapabilirsiniz. Evinizin konforunda hazırlayacağınız kruvasan ilk denemenizden itibaren vazgeçilmeziniz olacak.
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:25Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:25
12 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
1 dakika
Porsiyon :
315 kcal
MALZEMELER
Yarım kilo un
140 ml su
140 ml süt
55 gram şeker
40 gram tuzsuz tereyağı
10 gram instant maya
11 gram tuz
Hamuru açarken:
250 gram tuzsuz tereyağı
Üzerine:
1 yumurtanın sarısı
1 yemek kaşığı süt
AŞÇININ NOTU
Hamuru dinlenmesi için geceden hazırlayıp sabaha pişirmeniz önerilir
YAPILIŞI
Derin bir kabın içerisine un, şeker ve tuzu koyun.
Ortasında bir delik açıp başka bir kapta karıştırdığınız su, süt ve mayayı buraya dökün.
Tereyağını da eriterek ilave edin ve hamuru pürüzsüz bir kıvamm alana kadar yoğurun.
Dikdörtgen olacak şekilde açın ve yağlı kağıdın üzerinde bir borcama serip üzerini de kapatarak buzdolabında gece boyu dinlenmeye bırakın.
Ertesi gün hamuru açmak için önce ayırdığınız tereyağını iki parça olacak şekilde yağlı kağıdın arasında açın ve buzdolabına koyun.
Hamurunuzu önceden unladığınız zemine koyun ve tekrar her tarafı eşit olacak şekilde açın.
Tereyağını hamurun içerisine koyun ve kenarlarını kapatıp uzunlamasına oklavayla açın.
Hamuru 3 kat olacak şekilde katlayıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Aynı işlemi tereyağının ikinci parçası ile tekrarlayın.
Ardından hazırladığnız hamuru dikdörtgen şeklinde açın ve üçgen şekilde kesin.
Yağlı kağıt seril bir tepsinin üzerinde yuvarlyarak dizin ve 3 saat mayalanması için bırakın.
Yumurta sarısını sütle karıştırarak üzerine sürün ve öncden 200 derecede ısıttığınız fırında 12 dakika pişirin. Afiyet olsun!