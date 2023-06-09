Kruvasan tarifi: Eşsiz bir kahvaltı

Sabah kahvaltılarında muhteşem bir eşlikçi olarak sofralarınızı süsleyecek kruvasan aynı zamanda başlı başlına bir öğün olarak da tüketilebilir. Dilerseniz içerisine tatlı malzemeler koyabilir ya da tuzlu malzemelerle bir sandviç yyapabilirsiniz. Evinizin konforunda hazırlayacağınız kruvasan ilk denemenizden itibaren vazgeçilmeziniz olacak.

Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:25
  • 12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 1 dakika
  • Porsiyon : 315 kcal

MALZEMELER

  • Yarım kilo un
  • 140 ml su
  • 140 ml süt
  • 55 gram şeker
  • 40 gram tuzsuz tereyağı
  • 10 gram instant maya
  • 11 gram tuz

Hamuru açarken:

  • 250 gram tuzsuz tereyağı

Üzerine:

  • 1 yumurtanın sarısı
  • 1 yemek kaşığı süt

AŞÇININ NOTU

Hamuru dinlenmesi için geceden hazırlayıp sabaha pişirmeniz önerilir

YAPILIŞI

  1. Derin bir kabın içerisine un, şeker ve tuzu koyun.
  2. Ortasında bir delik açıp başka bir kapta karıştırdığınız su, süt ve mayayı buraya dökün.
  3. Tereyağını da eriterek ilave edin ve hamuru pürüzsüz bir kıvamm alana kadar yoğurun.
  4. Dikdörtgen olacak şekilde açın ve yağlı kağıdın üzerinde bir borcama serip üzerini de kapatarak buzdolabında gece boyu dinlenmeye bırakın.
  5. Ertesi gün hamuru açmak için önce ayırdığınız tereyağını iki parça olacak şekilde yağlı kağıdın arasında açın ve buzdolabına koyun.
  6. Hamurunuzu önceden unladığınız zemine koyun ve tekrar her tarafı eşit olacak şekilde açın.
  7. Tereyağını hamurun içerisine koyun ve kenarlarını kapatıp uzunlamasına oklavayla açın.
  8. Hamuru 3 kat olacak şekilde katlayıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
  9. Aynı işlemi tereyağının ikinci parçası ile tekrarlayın.
  10. Ardından hazırladığnız hamuru dikdörtgen şeklinde açın ve üçgen şekilde kesin.
  11. Yağlı kağıt seril bir tepsinin üzerinde yuvarlyarak dizin ve 3 saat mayalanması için bırakın.
  12. Yumurta sarısını sütle karıştırarak üzerine sürün ve öncden 200 derecede ısıttığınız fırında 12 dakika pişirin. Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA