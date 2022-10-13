Kruvasan tarifi: Fransa'dan mutfağınıza lezzet dolu bir esinti

Kruvasan, dünyaca sevilen lezzetlerden biri. Yapımı ise; deneyebileceğiniz birçok püf noktası ile düşündüğünüzden çok daha pratik. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 09:02
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Ev Partisi Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 406 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket instand maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç Malzemesi:

  • Fındık veya ceviz
  • Çikolata

Aralarına sürmek için;

  • Tereyağ

Üzerine;

  • Yumurta sarısı

YAPILIŞI

  • Bütün malzemeleri koyup güzelce hamuru yoğuralım daha sonra 1 saat kadar mayaladırın.
  • Hamuru 10 bezeye ayırın ve 10 dk dinlendirin daha sonra ilk bezeyi merdaneyle tabak büyüklüğünde açalım tereyağ sürelim, bütün bezelere aynen şekilde açıp, aralarına tereyağ sürelim ve üst üste dizin.
  • Daha sonra o bezeleri açalım ve şekilde göründüğü gibi kesin. İçine çikolata ve fındık veya ceviz koyup şekildeki gibi katlayın.
  • 180 derece fırında pişirelim şimdiden afiyet olsun.

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