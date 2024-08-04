Leziz mi leziz: Paçanga böreği tarifi

Çemensiz pastırmayı küçük parçalar halinde kesin.

Kaşar peynir rendeleyin.

Kabuğu soyulmuş olan domatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Yeşil biberleri halka şeklinde doğrayın.

Bunların hepsini bir kase içine alın ve güzel bir şekilde karıştırın.

Üçgen yufkaları mutfak tezgahının üzerine açın ve her yufkanın geniş kısmına 1 ya da iki yemek kaşığı olacak şekilde hazırladığınız karışımdan ekleyin.

Ardından yufkaları rulo şeklinde sarın ve ucunu ıslatıp kapatın.

Derin bir tava içerisinde ayçiçek yağını kızdırın.

Hazırlamış olduğunuz börekleri tavanın içerisine koyun ve rengi değişene kadar kızartın.

Servis tabağınızın kağıt havlu serin ve börekleri üzerine koyun.

İki ya da üç dakika beklettikten sonra paçanga börekleriniz servise hazır.

Yufkaları üst üste dizin ve her bir yufkayı dört eşit parçaya bölün.