Leziz mi leziz: Paçanga böreği tarifi

Pastırmanın enfes lezzeti ve kaşar peynirin ısırdığınız an uzayan dokusu ile birleşen paçanga böreğinin yapımı da oldukça pratiktir. Günün her öğününde tercih edebileceğinin bu tarifi bir defa yaptığınızda düzenli olarak yapmak isteyeceksiniz. Bu tarifi kendi damak zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Örneğin, tercihinize göre pastırma yerine ince dilimlenmiş sucuk da ekleyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 04.08.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 08:45
  • 8 Dilim
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

Üç adet yufka

100 gram rendelenmiş kaşar peynir

80 gram doğranmış çemensiz pastırma

Bir adet kabukları soyulmuş ve doğranmış domates

İki adet yeşil biber

Kızartmak için:

İki su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Yufkaları üst üste dizin ve her bir yufkayı dört eşit parçaya bölün.
Çemensiz pastırmayı küçük parçalar halinde kesin.
Kaşar peynir rendeleyin.
Kabuğu soyulmuş olan domatesi küçük küpler halinde doğrayın.
Yeşil biberleri halka şeklinde doğrayın.
Bunların hepsini bir kase içine alın ve güzel bir şekilde karıştırın.
Üçgen yufkaları mutfak tezgahının üzerine açın ve her yufkanın geniş kısmına 1 ya da iki yemek kaşığı olacak şekilde hazırladığınız karışımdan ekleyin.
Ardından yufkaları rulo şeklinde sarın ve ucunu ıslatıp kapatın.
Derin bir tava içerisinde ayçiçek yağını kızdırın.
Hazırlamış olduğunuz börekleri tavanın içerisine koyun ve rengi değişene kadar kızartın.
Servis tabağınızın kağıt havlu serin ve börekleri üzerine koyun.
İki ya da üç dakika beklettikten sonra paçanga börekleriniz servise hazır.

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