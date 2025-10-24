Meksikalıların özel ekmeği: Pan de Muerto tarifi!

Hiçbir pastanede bulamayacağınız, sadece birkaç basit malzemeyle evde yapabileceğiniz bu mistik ekmek, kokusuyla evi sarmakla kalmıyor; bir ısırıkla sizi Meksika’nın kalbine götürüyor. Dışı hafif çıtır, içi pamuk gibi… Ama bu ekmeği özel yapan sadece lezzeti değil, ardındaki anlam. Bu büyüleyici tarif, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor ve özellikle ölen yakınlarını yad etmek istenen özel bir günde yapılıyor.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 09:09

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 500 g un

  • 100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 100 g toz şeker

  • 3 adet yumurta

  • 10 g kuru maya

  • 120 ml ılık süt

  • 1 portakalın kabuğu (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı portakal çiçeği suyu (isteğe bağlı ama otantik lezzet için önerilir)

  • Bir tutam tuz

Üzeri için:

  • 50 g tereyağı (eritilmiş)

  • 100 g toz şeker

Hazırlanışı:

  1. Mayayı hazırlayın: Ilık süt, 1 yemek kaşığı şeker ve mayayı karıştırın. 10 dakika kabarmasını bekleyin.

  2. Hamuru yoğurun: Unu geniş bir kaba alın, ortasını açın. Yumurtaları, şekeri, portakal kabuğunu, tuzu ve kabarmış mayayı ekleyin. Karıştırmaya başlayın.

  3. Tereyağını ekleyin: Hamur toparlanınca tereyağını azar azar ekleyip 10 dakika yoğurun. Hamur esnek ama hafif yapışkan olmalı.

  4. Mayalandırma: Hamuru örtün ve 1–1,5 saat kadar iki katına çıkana kadar mayalandırın.

  5. Şekil verme: Hamurdan bir parça ayırın (kemik şekilleri için). Geri kalan kısmı yuvarlayın. Küçük parçayı uzun şeritler haline getirip "kemik" formunda üstüne yerleştirin.

  6. İkinci mayalandırma: Şekillendirilmiş hamuru 30 dakika daha dinlendirin.

  7. Pişirme: 180°C önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika kadar altın rengi alana dek pişirin.

  8. Üzeri: Fırından çıkar çıkmaz sıcak haldeyken üzerine eritilmiş tereyağı sürüp bolca toz şeker serpin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?