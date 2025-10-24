Meksikalıların özel ekmeği: Pan de Muerto tarifi!

500 g un
100 g tereyağı (oda sıcaklığında)
100 g toz şeker
3 adet yumurta
10 g kuru maya
120 ml ılık süt
1 portakalın kabuğu (rendelenmiş)
1 tatlı kaşığı portakal çiçeği suyu (isteğe bağlı ama otantik lezzet için önerilir)
Bir tutam tuz
Üzeri için:
50 g tereyağı (eritilmiş)
100 g toz şeker
Mayayı hazırlayın: Ilık süt, 1 yemek kaşığı şeker ve mayayı karıştırın. 10 dakika kabarmasını bekleyin.
Hamuru yoğurun: Unu geniş bir kaba alın, ortasını açın. Yumurtaları, şekeri, portakal kabuğunu, tuzu ve kabarmış mayayı ekleyin. Karıştırmaya başlayın.
Tereyağını ekleyin: Hamur toparlanınca tereyağını azar azar ekleyip 10 dakika yoğurun. Hamur esnek ama hafif yapışkan olmalı.
Mayalandırma: Hamuru örtün ve 1–1,5 saat kadar iki katına çıkana kadar mayalandırın.
Şekil verme: Hamurdan bir parça ayırın (kemik şekilleri için). Geri kalan kısmı yuvarlayın. Küçük parçayı uzun şeritler haline getirip "kemik" formunda üstüne yerleştirin.
İkinci mayalandırma: Şekillendirilmiş hamuru 30 dakika daha dinlendirin.
Pişirme: 180°C önceden ısıtılmış fırında 25–30 dakika kadar altın rengi alana dek pişirin.
Üzeri: Fırından çıkar çıkmaz sıcak haldeyken üzerine eritilmiş tereyağı sürüp bolca toz şeker serpin.