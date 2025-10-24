Meksikalıların özel ekmeği: Pan de Muerto tarifi!

Hamuru yoğurun: Unu geniş bir kaba alın, ortasını açın. Yumurtaları, şekeri, portakal kabuğunu, tuzu ve kabarmış mayayı ekleyin. Karıştırmaya başlayın.

Mayalandırma: Hamuru örtün ve 1–1,5 saat kadar iki katına çıkana kadar mayalandırın.