Meşhur Kayseri Yağlaması Tarifi – Nefis ve Lezzetli Kayseri Yağlaması (Şebit) Nasıl Yapılır?
Yağlama ya da Şebit, Geleneksel Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden bir tanesidir. Kayseri yöresine ait olan bu lezzet, pizza ve lahmacunu unutturabilecek tarzda bir yemektir. Kayseri yağlaması tarifi, daha önce hiç yapmamış olanlar için zor gözükse de püf noktalara dikkat edildiğinde son derece kolaydır. Bu yazımızda, meşhur Kayseri yağlaması tarifi, yapılışı ve malzemeleri hakkında bilgi verdik. Peki, lezzetli ve nefis yağlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, püf noktaları ile yağlama tarifi, yapılışı ve kullanılması gereken malzemeleri
Giriş Tarihi: 25.08.2021 10:40Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 10:40
12 Adet
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek DavetiPiknik
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
4 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket yaş maya
1 tatlı kaşığı tuz
Un
KIYMALI HARCI İÇİN:
Yarım kg. kıyma
1 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı tereyağı
5 adet soğan
2 adet yeşil biber
2 adet kırmızı biber
5 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
AŞÇININ NOTU
Bu tariften yaklaşık 12 adet yağlama çıkmaktadır. Daha fazla yağlama istiyorsanız malzemeleri de orantılı bir şekilde arttırmanız gerekmektedir. Yağlamayı üst üste dizerek dilimleyebileceğiniz gibi birer birer alarak da tüketebilirsiniz.
YAPILIŞI
Türk mutfağının mihenk taşı sayılabilecek bir lezzet olan yağlamayı yapmadan önce malzemelerimizi güzelce tezgaha çıkartalım.
Şimdi, Kayseri yağlamasının yapılışına geçebiliriz…
Bir kabın içerisine ılık sütü, ılık suyu, yaş mayayı ve mayayı eritip kabarması için beklemeye bırakalım.
İçerisine sıvı yağı ve tuzu da ekleyip karıştıralım.
Azar azar olacak şekilde un ekleyelim ve ele yapışmayan bir kıvamda olacak şekilde hamur yoğurmaya çalışalım.
Hamurumuzu 30 dakika dinlendirmeye bırakalım.
Hamurdan limon büyüklüğünü geçmeyecek şekilde parçalar kopartalım.
Bu sırada oklavayı alarak servis tabağı ebadıtında hamurumuzu açalım.
Açtığımız bu hamurları teflon tavada arkalı ve önlü olacak şekilde kızartalım.
Şimdi kıymalı harcın yapılışına geçelim…
Öncelikle, soğanlarımızı ve biberlerimizi robottan geçirelim.
Daha sonra, domateslerimizi küp şeklinde doğrayalım.
Kıymayı, suyunu bırakana kadar kavuralım.
İçerisine sıvı yağı, tereyağı, soğanları, biberleri ve domatesleri ilave ederek karıştıralım.
Baharatları ve sıcak suyu da ilave ederek pişirelim.
Kızarttığımız hamurların üzerine, hazırladığımız bu harçtan sürelim ve üst üste dizelim.
Sarımsaklı yoğurdu da ekleyerek servise hazır hale getirelim.