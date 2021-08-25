Meşhur Kayseri Yağlaması Tarifi – Nefis ve Lezzetli Kayseri Yağlaması (Şebit) Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Bu tariften yaklaşık 12 adet yağlama çıkmaktadır. Daha fazla yağlama istiyorsanız malzemeleri de orantılı bir şekilde arttırmanız gerekmektedir. Yağlamayı üst üste dizerek dilimleyebileceğiniz gibi birer birer alarak da tüketebilirsiniz.