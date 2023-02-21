Mini bazlama tarifi: Mayasız 10 dakikada hazır!

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi ekmekler listesine sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu bazlamalar, mis gibi kokusu ve lezzetiyle başınızı döndürecek. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:52
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4-5 su bardağı un
  • 2 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

  • Yoğurt su ve tuz derin bir kaseye alınarak çırpma teliyle karıştırılır yavaş yavaş un eklenerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurulur.
  • Toparlanan hamur iki eşit parçaya bölünür ayrı ayrı silindir şekli verilerek küçük parçalara bölünüp her bir beze yuvarlanır yuvarlanan bezelerin üzerlerinin kurumaması için üzerleri örtülür.
  • Her bir bezenin üzeri hafif unlanıp elle hafif bastırılır merdaneyle çok inceltmeden açılır yanmaz yapışmaz tava orta ateşte ısıtılır.
  • Açılan bazlama hamurları güzel kabarması ve içlerinin tam pişmesi için sık sık çevrilerek pişirilir.
  • Piştiğinde üzerlerine hafif tereyağ sürerek servis edebilirsiniz.

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