Misafirleriniz hayran kalacak! El açması tadında hazır yufkayla kıymalı börek tarifi

MALZEMELER

Hamur için (isteğe göre hazır yufka da kullanılabilir):

3 adet yufka

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

İç harcı için:

300 gram kıyma

1 adet büyük soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Maydanoz (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI:

Tavaya sıvı yağı alın, ince doğranmış soğanı kavurun. Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın. Ocaktan almadan önce ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın, soğumaya bırakın. Süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta çırpın. İlk yufkayı tezgaha serin, üzerine hazırladığınız karışımdan sürün. İkinci yufkayı da üzerine koyup tekrar sostan sürün. Yufkayı üçgen parçalara kesin. Geniş kısmına kıymalı harçtan koyup sigara böreği gibi sarın veya gül böreği şekli verebilirsiniz. Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 30-35 dakika) pişirin.

PÜF NOKTALARI:

Kıymalı harcı önceden hazırlayıp dinlendirirseniz lezzeti daha iyi olur.

Börekleri pişirmeden önce birkaç saat buzdolabında bekletmek daha çıtır bir sonuç verir.

İsterseniz içine küçük doğranmış patates ya da kapya biber de ekleyebilirsiniz.