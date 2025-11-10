Misafirleriniz hayran kalacak! El açması tadında hazır yufkayla kıymalı börek tarifi

MALZEMELER
Hamur için (isteğe göre hazır yufka da kullanılabilir):
3 adet yufka
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
İç harcı için:
300 gram kıyma
1 adet büyük soğan
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Pul biber (isteğe bağlı)
Maydanoz (isteğe bağlı)
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
Susam veya çörek otu
YAPILIŞI:
PÜF NOKTALARI:
Kıymalı harcı önceden hazırlayıp dinlendirirseniz lezzeti daha iyi olur.
Börekleri pişirmeden önce birkaç saat buzdolabında bekletmek daha çıtır bir sonuç verir.
İsterseniz içine küçük doğranmış patates ya da kapya biber de ekleyebilirsiniz.