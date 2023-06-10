Misafirlerinizi şaşırtın: Mor patatesli poğaça tarifi...
Normal patatese göre 10 kat daha fazla antioksidan içeren mor patates, sağlığa faydaları nedeniyle son günlerde oldukça konuşuluyor. Mor patates, C vitamini, potasyum, demir ve B vitaminleri gibi çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, potasyum kalp sağlığı için önemlidir ve demir ise kan sağlığına katkıda bulunur. İşte hem sağlıklı hem lezzetli mor patatesli poğaça tarifi...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 10:05Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 10:05
4 Kişilik
Ev Yapımı
MALZEMELER
Hamur İçin:
2 su bardağı un
1 paket instant maya
1/2 su bardağı ılık süt
1/4 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı toz şeker
1/2 çay kaşığı tuz
İç Harcı İçin:
2 adet orta boy mor patates
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber
Maydanoz (ince doğranmış)
Üzeri İçin:
1 yumurta sarısı
Çörek otu (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Mor patatesleri yıkayın, kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. Bir tencerede patatesleri su ekleyerek yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Pişen patatesleri ezerek püre haline getirin ve soğuması için bir kenarda bekletin.
Hamur için; unu bir karıştırma kabına eleyin. Ortasını havuz şeklinde açın ve içine instant mayayı, ılık sütü, sıvı yağı, toz şekeri ve tuzu ekleyin. Karışımı iyice yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru üzerini örterek yaklaşık 30 dakika kadar mayalandırın.
İç harcı için; bir tavada sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından püre haline getirdiğiniz mor patatesi ekleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz kırmızı biberi ekleyin. Malzemeler iyice karışana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Son olarak ince doğranmış maydanozu ekleyin ve karıştırın. İç harç soğumaya bırakın.
Mayalanan hamuru tekrar yoğurun ve yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Her bir parçayı elinizle açarak ortasına hazırladığınız mor patatesli iç harçtan koyun. Hamuru kapatıp yuvarlayarak poğaça şekli verin. Bütün hamur parçalarını aynı şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.
Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürün ve isteğe bağlı olarak çörek otu serpin.