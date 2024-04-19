Mısır ekmeği tarifi: Bir kere yapınca bir daha vazgeçemeyeceksiniz...
En çok Karadeniz'de tüketilen mısır ekmeği, aslında hem sağlıklı hem de farklı bir tat isteyenler için oldukça ideal. Karadeniz'de mısır ekmeği genellikle taş fırınlarda veya odun ateşinde pişirilir. Bu yöntemler, ekmeğe kendine özgü bir lezzet ve dokuya kavuşturur. Ayrıca, mısır ekmeği genellikle diğer geleneksel Karadeniz yemekleriyle birlikte servis edilir, özellikle de balık yemekleriyle uyumlu bir şekilde sunulur.
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:12
MALZEMELER
Malzemeler:
2 su bardağı mısır unu
1 su bardağı un
1 su bardağı süt veya su
1/4 su bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1 yemek kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
İsteğe bağlı olarak üzeri için susam veya çörek otu
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ısıtın ve fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.
Bir karıştırma kabında mısır unu, un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
Başka bir kapta süt (veya su), sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.
Islak malzemeleri kuru malzemelere ekleyin ve homojen bir şekilde karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde etmek için gerektiğinde un ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avucunuzda yuvarlayarak şekil verin.
Hazırladığınız parçaları yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine susam veya çörek otu serpebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirip, ılık ya da soğuk servis yapabilirsiniz.