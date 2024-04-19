Mısır ekmeği tarifi: Bir kere yapınca bir daha vazgeçemeyeceksiniz...

En çok Karadeniz'de tüketilen mısır ekmeği, aslında hem sağlıklı hem de farklı bir tat isteyenler için oldukça ideal. Karadeniz'de mısır ekmeği genellikle taş fırınlarda veya odun ateşinde pişirilir. Bu yöntemler, ekmeğe kendine özgü bir lezzet ve dokuya kavuşturur. Ayrıca, mısır ekmeği genellikle diğer geleneksel Karadeniz yemekleriyle birlikte servis edilir, özellikle de balık yemekleriyle uyumlu bir şekilde sunulur.

Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:12

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 2 su bardağı mısır unu
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt veya su
  • 1/4 su bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • İsteğe bağlı olarak üzeri için susam veya çörek otu

YAPILIŞI

  • Fırını 180 dereceye ısıtın ve fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.
  • Bir karıştırma kabında mısır unu, un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
  • Başka bir kapta süt (veya su), sıvı yağ ve yumurtayı çırpın.
  • Islak malzemeleri kuru malzemelere ekleyin ve homojen bir şekilde karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde etmek için gerektiğinde un ekleyebilirsiniz.
  • Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avucunuzda yuvarlayarak şekil verin.
  • Hazırladığınız parçaları yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine susam veya çörek otu serpebilirsiniz.
  • Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika veya altın rengini alana kadar pişirin.
  • Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirip, ılık ya da soğuk servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA