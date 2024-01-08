Paçanga böreği tarifi: Çıtır çıtır bir lezzet

Paçanga böreği, Türk mutfağının nefis bir lezzeti olarak sofralarımızı süsleyen, pastırma ve kaşar peyniriyle zenginleştirilmiş enfes bir börek türüdür. Hem kahvaltılarda hem de atıştırmalık olarak tercih edilen paçanga böreği, hazırlaması kolay ve lezzetiyle damakları şenlendiren bir tariftir. Geleneksel Türk mutfağının izlerini taşıyan bu börek, özellikle hamurunun ince katmanları ve içindeki malzemelerin uyumu ile tanınır.

Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:50
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 320 kcal

MALZEMELER

  • Yufka (isteğe bağlı olarak hazır yufka veya ev yapımı yufka)
  • 200 gram pastırma
  • 200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
  • Sıvı yağ (kızartmak için)

YAPILIŞI

  1. Pastırmayı ince şeritler halinde doğrayın.
  2. Rendelenmiş kaşar peyniri hazır edin.
  3. Yufkaları açın ve her bir yufkayı iki eşit parçaya kesin.
  4. Her parçanın geniş kenarına pastırma ve kaşar peyniri ekleyin.
  5. Yufkayı rulo şeklinde sarın.
  6. Ruloları ortadan ikiye keserek daha küçük parçalar elde edin.
  7. Sıvı yağı ısıtın.
  8. Ruloları kızgın yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.
  9. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
  10. Kızartılmış paçanga börekleri sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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