Paçanga böreği tarifi: Çıtır çıtır bir lezzet

Paçanga böreği, Türk mutfağının nefis bir lezzeti olarak sofralarımızı süsleyen, pastırma ve kaşar peyniriyle zenginleştirilmiş enfes bir börek türüdür. Hem kahvaltılarda hem de atıştırmalık olarak tercih edilen paçanga böreği, hazırlaması kolay ve lezzetiyle damakları şenlendiren bir tariftir. Geleneksel Türk mutfağının izlerini taşıyan bu börek, özellikle hamurunun ince katmanları ve içindeki malzemelerin uyumu ile tanınır.
Giriş Tarihi: 08.01.2024 09:50Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 09:50
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
320 kcal
MALZEMELER
Yufka (isteğe bağlı olarak hazır yufka veya ev yapımı yufka)
200 gram pastırma
200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş)
Sıvı yağ (kızartmak için)
YAPILIŞI
Pastırmayı ince şeritler halinde doğrayın.
Rendelenmiş kaşar peyniri hazır edin.
Yufkaları açın ve her bir yufkayı iki eşit parçaya kesin.
Her parçanın geniş kenarına pastırma ve kaşar peyniri ekleyin.
Yufkayı rulo şeklinde sarın.
Ruloları ortadan ikiye keserek daha küçük parçalar elde edin.
Sıvı yağı ısıtın.
Ruloları kızgın yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.
Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Kızartılmış paçanga börekleri sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!