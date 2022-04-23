Pamuk gibi yumuşacık, kabarma garantili! Maden sulu kakaolu kek tarifi

Karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak iyice beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.

Sıvı yağ ve maden suyunu ilave ederek tekrar çırpalım.

Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek son kez çırpalım.

Doğranmış meyve karışımını ve rendelediğiniz portakal veya limon kabuğu rendesini de ekleyelim ve biraz daha karıştıralım.

Önceden ısıtılan 170° fırında yaklaşık 45 dk pişmeye bırakalım.

Fırından aldıktan sonra kekimizi soğuması için bekletelim. Yeterince soğumadan çıkartmaya çalışırsanız kekiniz parçalanabilir.

Yumuşacık maden sulu kekimizi dilimleyerek servis edelim.