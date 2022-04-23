Pamuk gibi yumuşacık, kabarma garantili! Maden sulu kakaolu kek tarifi

Birçok kişinin favori lezzeti olan kekin en kabarık ve en lezzetli halini hazırladık! Tarifimizdeki maden suyu ise bu işin püf noktası. Deneyen herkesin hayran kaldığı, bulutlar kadar puf puf olan kekimizin reçetesini bir kenara not edin. Artık başka kek tarifine ihtiyacınız kalmayacak...

Giriş Tarihi: 23.04.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 09:46
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 45 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • Yarım su bardağı küçük doğranmış kuru meyve karışımı

  • 1 portakal veya limon kabuğu rendesi

  • 1 su bardağı maden suyu

  • 3 su bardağı un (elenmiş)

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 paket vanilya

AŞÇININ NOTU

Keki fırından aldıktan sonra kesmeden önce mutlaka soğumasını bekleyin.

YAPILIŞI

Karıştırma kabına yumurta ve toz şekeri alarak iyice beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım.

Sıvı yağ ve maden suyunu ilave ederek tekrar çırpalım.

Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek son kez çırpalım.

Doğranmış meyve karışımını ve rendelediğiniz portakal veya limon kabuğu rendesini de ekleyelim ve biraz daha karıştıralım.

Önceden ısıtılan 170° fırında yaklaşık 45 dk pişmeye bırakalım.

Fırından aldıktan sonra kekimizi soğuması için bekletelim. Yeterince soğumadan çıkartmaya çalışırsanız kekiniz parçalanabilir.

Yumuşacık maden sulu kekimizi dilimleyerek servis edelim.

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