Pankek tarifi: Tatlı krizlerini ilk lokmada bitiriyor

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu (10 gr)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

Pişirmek için tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI:

Yumurtaları ve şekeri bir kaba alın, güzelce çırpın.

Üzerine sütü ekleyin, tekrar çırpın.

Ardından un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. (Kek hamurundan biraz daha akışkan olacak.)

Tavayı ısıtın ve çok az yağ ekleyin.

Bir kepçe hamurdan tavaya dökün. Orta ateşte, üstü göz göz olana kadar pişirin (1-2 dk), sonra çevirip diğer tarafını da pişirin.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Afiyet olsun.