Pide sevenler buraya! Bu gizli tarif daha önce yediklerinizi unutturuyor...

Vazgeçilmeyen lezzetlerimizden biri olan, kaşarlı, kıymalı ve kuşbaşılı olarak hazırlayabileceğiniz, her damak lezzetine hitap eden pideyi, evde son derece uygun fiyata yapabilmek mümkün. Hazırlarından daha da lezzetli olduğunu söyleyebilir ve evlerinizi pide salonlarına dönüştürecek bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Uğraştırıcı gibi görünebilir ancak yaptığınızda kolay bir tarif olduğunu siz de göreceksiniz. Bu lezzete değeceğine eminim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



PEYNİRLİ PİDE

MALZEMELER

150-200 gr. tel peyniri

1 su bardağı un

1 çay kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Unu derin bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Yaş maya, toz şeker ve suyu ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar su ilave edin ve yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve oda sıcaklığında dinlendirin. Hamuru yuvarlak açın ve kenarlarını içe kıvırın. Kıyılmış tel peyniri ortasına yerleştirip 280 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra üzerine tereyağı koyup servis yapın.



KÖZ PATLICANLI KIYMALI PİDE

MALZEMELER

PİDE HAMURU İÇİN:

1 su bardağı ılık su

1 paket maya

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

6 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

5-6 bardak un

İÇİ İÇİN:

1 kg. dana kıyma

2 adet soğan

3 adet domates

Yarım demet maydanoz

Sivri biber

1'er kaşık pul biber, kırmızı toz biber, tuz

1.5 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı biber salçası

3 adet közlenmiş bostan patlıcan

YAPILIŞI: Maydanoz hariç tüm iç malzemelerinizi ayrı ayrı robotton geçirin. Maydanozu ise doğrayın. Kıymayı, baharatları ve diğer bütün malzemeleri ekleyip karıştırın. Közlenmiş patlıcan ile karıştırın. Etiniz yağsızsa biraz yağ ekleyin. Üzerini kapatıp dinlenmeye bırakın. Hamuru için; su, maya ve şekeri karıştırın, kabarana kadar bekleyin. Bütün malzemelerini ekleyin ve yoğurun. Hamurunuzu dinlenmeye bırakın. Hamurunuzu bezelere ayırıp uzunlamasına açın, ortaya içini dökün. Pide şekli verip yağlı kağıda dizin. 250 derecede üzeri kızarana kadar pişirin. Tereyağı sürüp servis edin.



HAZIR HAMURDAN PRATİK PİDE

MALZEMELER

2 tane hazır ekmek hamuru

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

İÇİ İÇİN:

350 gr. kıyma

2 tane orta boy kuru soğan

1 tane sivri biber

Tuz, karabiber, pul biber

Kavurmak için çok az sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı ya da yoğurt

YAPILIŞI: Soğan ve kıymayı kavurup baharatlarını ekleyin. İç malzemeyi hazırlayın. Daha sonra ekmek hamurunun üzerine sıvı yağı ekleyip unu serpiştirerek hamurun toparlanmasını sağlayın. Toparlandığı zaman 12 eşit parçaya bölüp her bir bezeyi oklava yardımıyla uzunlamasına açın. İçine kıymalı harcı doldurup kenarlarından sıkıştırarak kapatın. Tüm malzeme bitene kadar işleme devam edin. Üzerine ben yoğurt kullandım; siz ister yoğurt, isterseniz de yumurta sarısı sürüp biraz pembeleşene kadar pişirin. Fırından aldığınızda biraz ılıyana kadar üzerine mutlaka temiz nemli bir mutfak havlusu kapatın ki kurumasın. Ilındığında dilimleyip servis edin.