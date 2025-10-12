Pofuduk poğaça tarifi: İşin sırrı hamurundaki o püf noktada!

MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 g)

4 – 4,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harç için (isteğe bağlı):

Beyaz peynir, lor peyniri, kaşar peyniri, zeytin, patates

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı yoğurt (parlaklık verir)

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Maya aktifleşsin: Ilık sütü yoğurma kabına alın. Üzerine maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5-10 dakika bekleyin.

Hamuru yoğurun: Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin. Ardından azar azar un ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Mayalanma: Hamurun üzerini örtüp ılık bir ortamda 40-50 dakika kadar mayalanmaya bırakın (hamur yaklaşık 2 katına çıkmalı).

Şekil verin: Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın. Dilersen iç harç koyup kapatın, dilerseniz sade bırakın.

Tepsi mayası: Poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerini örtüp 15-20 dakika daha dinlendirin.

Üzeri: Yumurta sarısına yoğurdu karıştırın ve poğaçaların üzerine sürün. Susam veya çörek otu serpin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C (alt-üst ayar) fırında 20-25 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Püf Noktaları

Süt mutlaka ılık olmalı (sıcak değil), yoksa maya çalışmaz.

Hamuru fazla unla sertleştirmemeye dikkat edin.

Fırın tepsisine koyduktan sonra tepsi mayası poğaçaların yumuşaklığı için çok önemli.

Daha pastane gibi bir tat isterseniz, hamura 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyebilirsin.

Afiyet olsun.