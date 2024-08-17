Polenta kek tarifi: Hem glutensiz hem lezzet dolu bir İtalyan keki...
Polenta kek, genellikle mısır unundan yapılan ve polenta olarak bilinen İtalyan mısır lapasının kek haline getirilmiş bir versiyonudur. Polenta, mısır ununun su veya sütle pişirilmesiyle elde edilen bir yemek olup, İtalya'nın özellikle kuzey bölgelerinde yaygındır. Polenta kek ise bu geleneksel yemeğin tatlı hale getirilmiş bir versiyonudur. İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 17.08.2024 08:58Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 08:58
MALZEMELER
200 gram mısır unu (polenta)
150 gram badem unu
150 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
150 gram toz şeker
3 büyük yumurta
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı vanilya özütü
1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
1 portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
120 ml süt (isteğe bağlı)
Bir tutam tuz
Pudra şekeri (servis için)
YAPILIŞI
Fırını 180°C'ye ısıtın. 22-24 cm çapında bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayın ve tabanını yağlı kağıtla kaplayın.
Mısır unu, badem unu, kabartma tozu ve tuzu bir kasede karıştırın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri geniş bir kapta mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Yumurtaları teker teker ekleyin, her eklemeden sonra karışımı iyice çırpın. Vanilya özütü ve limon veya portakal kabuğu rendesini ekleyin.
Kuru malzeme karışımını yavaş yavaş tereyağı ve şeker karışımına ekleyin. Karışım fazla yoğun olursa, sütü ekleyerek kıvamı ayarlayın.
Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün ve spatula ile üzerini düzeltin.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Kekin ortasına batırdığınız kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.
Keki fırından çıkarıp kalıbında 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Daha sonra kalıptan çıkararak tamamen soğumasını sağlayın. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.