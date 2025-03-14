Polonya’nın en lezzetli sırrı: Pierogi Ruskie

Mantıyı sadece kıymalı mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz! Polonya mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Pierogi Ruskie, iç harcındaki müthiş peynir ve patates uyumuyla damakları şenlendiriyor. Üstelik yapımı sandığınızdan çok daha kolay! Bir kez deneyen herkesin bağımlısı olduğu bu muhteşem tarifi kaçırmayın! İşte adım adım Pierogi Ruskie yapımı!
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:59Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:00
YAPILIŞI
Malzemeler
Hamur için:
500 g un
1 yumurta
200 ml ılık su
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
İç harcı için:
500 g patates
250 g beyaz peynir (Polonya'da twaróg kullanılır, yoksa lor veya ezine peyniri de olabilir)
1 büyük soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
Üzeri için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 büyük soğan (ince doğranmış)
İsteğe bağlı: ekşi krema (smetana)
Yapılışı
1. Hamurun hazırlanması:
Unu geniş bir kaba eleyin ve ortasını havuz gibi açın.
Yumurtayı ekleyin, ardından ılık suyu ve tuzu koyarak yoğurmaya başlayın.
Hamur ele yapışmayacak kıvama geldiğinde üzerine bir bez örtüp en az 30 dakika dinlendirin.
2. İç harcın hazırlanması:
Patatesleri haşlayın, süzün ve ezin.
Soğanı küçük küpler halinde doğrayın ve 2 yemek kaşığı tereyağıyla altın rengi olana kadar kavurun.
Ezilmiş patatesleri, beyaz peyniri ve kavrulmuş soğanı bir kaba alıp tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırın.
3. Mantıların şekillendirilmesi:
Dinlenmiş hamuru unlanmış zeminde açın (çok ince olmamalı, yaklaşık 2 mm kalınlık iyidir).
Bir bardak veya yuvarlak kalıp kullanarak hamurdan daireler kesin.
Her bir dairenin ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.
Kenarları iyice kapatarak yarım ay şekli verin (açılmaması için kenarlarını sıkıca bastırın).
4. Pişirme:
Büyük bir tencereye su koyun ve kaynatın.
Biraz tuz ekleyip pierogileri içine atın.
Pierogiler suyun yüzeyine çıkınca 2-3 dakika daha kaynatıp süzerek alın.
5. Servis:
Bir tavada tereyağını eritin ve ince doğranmış soğanı kavurun.
Haşlanmış pierogileri ekleyip hafifçe kızartın.
Üzerine ekşi krema ekleyerek sıcak servis yapın.
💡 İpucu: Pierogileri daha sonra saklamak isterseniz, haşlamadan önce unlu bir tepsiye dizip dondurabilirsiniz.