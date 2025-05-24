Pretzel tarifi: Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak
Pretzel, çıtır dışı ve yumuşak içiyle dünya çapında sevilen bir atıştırmalıktır. Evde yapımı oldukça kolaydır ve hem kahvaltıda hem de çay saatlerinde keyifle tüketilebilir. Bu tarifle, lezzetli ve geleneksel pretzelleri kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:37Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 10:37
YAPILIŞI
MALZEMELER:
4 su bardağı un (yaklaşık 500 gr)
1 su bardağı ılık su (240 ml)
2 yemek kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz
2,5 çay kaşığı kuru instant maya (veya 1 paket yaş maya)
2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 litre su (kaynatılıp ılınacak)
3 yemek kaşığı karbonat (sodyum bikarbonat)
Üzeri için iri tuz (deniz tuzu veya kaya tuzu)
YAPILIŞI:
Ilık suyu derin bir kaba alın. İçine toz şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. Mayanın aktive olması için 5-10 dakika bekleyin, köpürmeye başlayacak.
Unu, tuzu, yumuşamış tereyağını ve mayalı suyu büyük bir kapta karıştırın.
Hamuru yoğurun (10 dakika kadar) yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar.
Hamuru üzeri kapalı şekilde, ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkacak.
Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın (yaklaşık 10-12 tane).
Her parçayı uzun şeritler haline getirin (yaklaşık 40-50 cm uzunluğunda).
Şeridi pretzel şekline getirin: ortadan büküp uçlarını çapraz yaparak ortada sabitleyin.
Büyük bir tencereye 1 litre suyu koyup kaynatın.
Kaynayan suya karbonatı ekleyin (dikkat, köpürebilir).
Hazırladığınız pretzelleri tek tek karbonatlı suya atıp, her tarafı yaklaşık 30 saniye suda bekletin.
Çıkarıp kağıt havlu serili tepsiye koyun.
Önceden 200 derece (fanlı 180 derece) ısıtılmış fırında 15-20 dakika, üzerleri altın kahverengi olana kadar pişirin.