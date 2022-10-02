Puf puf kabaran açma tarifi: Kahvaltıların yıldızı, beş çaylarının vazgeçilmezi olacak!

Misafir geldiğinde çay yanına ne yapsam diye düşünmeye son! Yumuşaklığı ve doyuruculuğuyla bu açmanın lezzetine bayılacaksınız. Yapımı kolay olduğu için sadece 10 dakikada hazırlayabileceksiniz. İşte puf puf kabaran açma tarifi...

Giriş Tarihi: 02.10.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 09:26
  • 3-4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 373 kcal

MALZEMELER

  • 2,5 su bardağı ılık süt
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket kuru maya
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 2 adet yumurta (sarısı üzerine)
  • 8 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı mahlep

AŞÇININ NOTU

Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak derin bir kabın içerisine, süt, maya ve şekeri ekleyip güzelce karıştırın.
  2. Ardından sıvı yağ ve yumurtanın beyazlarını ekleyin. Güzelce çırpın.
  3. Son olarak mahlep, un ve tuzu ekleyin. Elinize yapışmayacak türden bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  4. Sonra üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmasını bekleyin.
  5. Hamurunuzu iki şerit haline getirin ve açma şekli vermek için birbirine dolayın.
  6. Açmalarınızın üzerine güzel kızarması için, yumurta sarılarını sürün.
  7. Son olarak 190 derecede 30 dakika kadar pişirin.
  8. Herkese afiyet olsun!

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