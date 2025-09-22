Sabah kahvaltılarınızı şenlendirecek! Yumuşacık poğaça tarifi

Sabah kahvaltılarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan poğaçalar, ev yapımı olduğunda çok daha lezzetli ve yumuşacık olur. Kendi mutfağınızda hazırlayabileceğiniz bu tarifle, içi dolgun ve dışı hafif çıtır poğaçalar yapabilirsiniz. İster peynirli, ister patatesli ya da sade... Seçim sizin! Hem yapımı kolay hem de sevdiklerinizle paylaşmaya değer bu ev yapımı poğaça tarifine hemen başlayalım.

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

½ su bardağı sıvı yağ

1 paket instant kuru maya (10 g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta (bir kısmı üzerine sürmek için ayrılacak)

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)

İç harcı için seçenekler:

Beyaz peynir ve maydanoz

Kaşar peyniri

Patatesli veya zeytinli dolgu da yapılabilir

YAPILIŞI

Ilık süt, toz şeker ve mayayı bir kapta karıştırın. 5-10 dakika bekleyin, maya kabarıp köpürecek.

Kabaran mayayı geniş bir kaba alın. Sıvı yağ, yumurta (sarısı ayrılabilir) ve tuzu ekleyin. Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru üzerini streç film veya temiz bir bezle kapatıp 1 saat kadar ılık bir yerde mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkacak.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinde açın. İçine peynirli harç koyup kapatın ve yuvarlayın.

Ayrılan yumurta sarısını poğaçaların üzerine sürün. İsterseniz susam veya çörek otu serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Püf noktaları:

Sütün ılık olması mayayı daha iyi aktive eder.

Hamuru fazla un ekleyerek sertleştirmeyin, yumuşak kalmalı.

Mayalanan hamur poğaçayı daha kabarık yapar.

