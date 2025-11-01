Sadece 20 dakikada hazır! En lezzetli ıspanaklı gözleme tarifi

Dışarıda yediğiniz gözlemeleri unutturacak bu ıspanaklı gözleme tarifi, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar sofranın yıldızı olmaya aday! Ne makineye ne de uzun uğraşlara gerek var. Sadece 20 dakikada hazır, üstelik yumuşacık, mis gibi kokusuyla fırından çıkmadan bile iştah kabartıyor. Ünlü pastanelerin sırrını artık siz de mutfağınızda yapabileceksiniz!

Giriş Tarihi: 01.11.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 11:22

YAPILIŞI

🫓 Ispanaklı Gözleme Tarifi

Malzemeler (4 adet gözleme için):

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 3/4 su bardağı ılık su

(İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı zeytinyağı – hamuru daha yumuşak yapar)

İç harcı için:

400 g ıspanak (yıkanmış, doğranmış)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

100 g beyaz peynir (ufalanmış)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkine göre)

Pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı (karıştırarak kullanmak güzel bir lezzet verir)

🧑‍🍳 Yapılışı:

Hamuru hazırlayın:
Unu bir kaba alın, tuz ekleyin. Yavaş yavaş ılık suyu dökerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın:
Tavaya zeytinyağını alın, doğranmış soğanı hafif pembeleşene kadar kavurun.
Ardından doğranmış ıspanakları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Ocaktan alın, soğuyunca beyaz peyniri ve baharatları ekleyin.

Gözlemeleri şekillendirin:
Hamuru 4 bezeye ayırın. Her birini unlayarak ince açın.
Ortasına iç harçtan koyun, yarım ay şeklinde kapatın veya bohça gibi katlayın.
Kenarlarını parmakla bastırarak kapatın.

Pişirme:
Isıtılmış döküm veya teflon tavada önlü arkalı kızartın.
Her iki tarafı da piştikten sonra üzerine tereyağı-zeytinyağı karışımından sürün.

🍽️ Servis Önerisi:

Yanına ayran veya ev yapımı cacık çok yakışır.

İstersen iç harca biraz kaşar peyniri de ekleyebilirsin, daha akışkan bir kıvam verir.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?