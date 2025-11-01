Sadece 20 dakikada hazır! En lezzetli ıspanaklı gözleme tarifi

🫓 Ispanaklı Gözleme Tarifi
Malzemeler (4 adet gözleme için):
Hamur için:
2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Yaklaşık 3/4 su bardağı ılık su
(İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı zeytinyağı – hamuru daha yumuşak yapar)
İç harcı için:
400 g ıspanak (yıkanmış, doğranmış)
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
100 g beyaz peynir (ufalanmış)
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkine göre)
Pişirmek için:
1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı (karıştırarak kullanmak güzel bir lezzet verir)
🧑🍳 Yapılışı:
Hamuru hazırlayın:
Unu bir kaba alın, tuz ekleyin. Yavaş yavaş ılık suyu dökerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.
Hamurun üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.
İç harcı hazırlayın:
Tavaya zeytinyağını alın, doğranmış soğanı hafif pembeleşene kadar kavurun.
Ardından doğranmış ıspanakları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Ocaktan alın, soğuyunca beyaz peyniri ve baharatları ekleyin.
Gözlemeleri şekillendirin:
Hamuru 4 bezeye ayırın. Her birini unlayarak ince açın.
Ortasına iç harçtan koyun, yarım ay şeklinde kapatın veya bohça gibi katlayın.
Kenarlarını parmakla bastırarak kapatın.
Pişirme:
Isıtılmış döküm veya teflon tavada önlü arkalı kızartın.
Her iki tarafı da piştikten sonra üzerine tereyağı-zeytinyağı karışımından sürün.
🍽️ Servis Önerisi:
Yanına ayran veya ev yapımı cacık çok yakışır.
İstersen iç harca biraz kaşar peyniri de ekleyebilirsin, daha akışkan bir kıvam verir.