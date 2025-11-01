Sadece 20 dakikada hazır! En lezzetli ıspanaklı gözleme tarifi

🫓 Ispanaklı Gözleme Tarifi

Malzemeler (4 adet gözleme için):

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Yaklaşık 3/4 su bardağı ılık su

(İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı zeytinyağı – hamuru daha yumuşak yapar)

İç harcı için:

400 g ıspanak (yıkanmış, doğranmış)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

100 g beyaz peynir (ufalanmış)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkine göre)

Pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı (karıştırarak kullanmak güzel bir lezzet verir)

🧑‍🍳 Yapılışı:

Hamuru hazırlayın:

Unu bir kaba alın, tuz ekleyin. Yavaş yavaş ılık suyu dökerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın:

Tavaya zeytinyağını alın, doğranmış soğanı hafif pembeleşene kadar kavurun.

Ardından doğranmış ıspanakları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Ocaktan alın, soğuyunca beyaz peyniri ve baharatları ekleyin.

Gözlemeleri şekillendirin:

Hamuru 4 bezeye ayırın. Her birini unlayarak ince açın.

Ortasına iç harçtan koyun, yarım ay şeklinde kapatın veya bohça gibi katlayın.

Kenarlarını parmakla bastırarak kapatın.

Pişirme:

Isıtılmış döküm veya teflon tavada önlü arkalı kızartın.

Her iki tarafı da piştikten sonra üzerine tereyağı-zeytinyağı karışımından sürün.

🍽️ Servis Önerisi:

Yanına ayran veya ev yapımı cacık çok yakışır.

İstersen iç harca biraz kaşar peyniri de ekleyebilirsin, daha akışkan bir kıvam verir.