Sofraları şenlendiren lezzet: Ispanaklı börek tarifi

Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ıspanağın farklı bir tarifi ile karşınızdayız. Bu tarifi hem çay sofralarınızda hem de kahvaltınızda değerlendirebilirsiniz. 30 dakikada pişecek olan bu leziz ıspanak böreği tarifini deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 28.10.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 08:52

YAPILIŞI

Malzemeler:
Börek İçin:
Beş adet hazır yufka
Bir adet yumurta sarısı
Sosu İçin:
İki adet yumurta
Bir su bardağı yoğurt
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı su
Harcı İçin:
500 gram doğranmış ıspanak
Bir adet soğan
Bir çay kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Üzeri için:
Bir tatlı kaşığı çörek otu
Yapılışı:
Bir tavanın içerisine zeytinyağı ve soğanı alıp güzel bir şekilde kavurun.
Sonrasında ise yıkayıp ayıklamış olduğunuz ıspanağı ekleyin.
Karabiber ve tuzu da üzerine ilave edip kavurun. Ispanaklar suyunu saldığında ocağın altını kapatın ve ıspanakları soğuması için kenara alın.
Bir kabın içerisine bir bardak yoğurt, iki adet yumurta, yarım çay bardağı su ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyip güzel bir şekilde çırpın.
Fırın tepsisini yağladıktan ya da pişirme kağıdını koyduktan sonra bir adet yufkayı tepsinin kenar kısımlarından taşacak şekilde serin.
Hazırlamış olduğunuz yoğurtlu karışımı yufkanın üzerine sürün ve ikinci yufkayı buruşturarak birinci yufkanın üzerine yerleştirin.
Üzerine yoğurtlu karışımdan sürün ve ıspanaklı harcı ekleyin.
Diğer yufkayı da üzerine ekleyip yoğurtlu karışımı sürün ve kalan ıspanaklı karışımı da yufkanın üzerine ekleyin.
Daha sonrasında yufkalar bitene kadar bu şekilde devam edin.
Kalan yoğurtlu karışımı da en üst kısma dökün ve yumurta sarısını üzerine sürün.
Böreği dilimler halinde kesin ve üzerini çörek otu ile süsleyin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Ispanaklı böreğiniz hazır!

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