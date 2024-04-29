Soğan pidesi tarifi: Lezzet dolu bir alternatif!

Pide, Türk mutfağının önemli bir unsuru olup genellikle fırınlanan, açık hamurlu bir ekmek çeşididir. Açık pide, üzerindeki malzemelerin açıkta görülebilir olduğu ve hamurun ince olduğu bir çeşittir. Soğan pidesi ise özellikle iç harcında bolca kavrulmuş soğanın kullanıldığı, üzerine susam veya çörek otu serpilerek pişirilen bir pide çeşididir. Lezzet dolu bir tarif olan bu pide, misafir sofralarından çay saatlerine birçok noktada en sevilen lezzetlerden biri olarak listeleniyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:10
  • 4 Kişilik

MALZEMELER

  • 500 gram un
  • 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yaklaşık 300 ml ılık su
  • 3-4 adet orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
  • Tuz, karabiber (isteğe bağlı)
  • Pul biber (isteğe bağlı)
  • Çörek otu veya susam (üzeri için)

YAPILIŞI

  • Öncelikle mayayı ılık suyla birlikte eritin. Şeker ekleyerek mayanın hızlıca kabarmasını sağlayın. Birkaç dakika dinlendirin.
  • Unu geniş bir kaseye alın. Ortasını havuz gibi açarak tuzu ekleyin. Üzerine mayalı suyu dökün.
  • Yumuşak bir hamur yoğurana kadar malzemeleri karıştırın. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini streç filmle örtüp, sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
  • Bu arada soğanları piyazlık doğrayın. Bir tavada zeytinyağı veya tereyağını eritin. Doğradığınız soğanları ekleyin.
  • Soğanlar yumuşayıncaya kadar kısık ateşte kavurun. İsteğe bağlı olarak tuz, karabiber ve pul biber ekleyebilirsiniz.
  • Mayalanan hamuru tezgaha alın. İki eşit parçaya bölün. Hamuru merdaneyle istediğiniz büyüklükte açın. Kalın bir kenar bırakarak kenarları hafif kıvırın.
  • Açtığınız hamurun üzerine kavrulmuş soğan karışımını yayın. Üzerine çörek otu veya susam serpiştirin.
  • Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
  • Fırından çıkan pidenizi dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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