Susamlı ve çıtır simitleri hiç böyle tatmadınız: Evde kolay tarif

Evde hiç bu kadar çıtır ve lezzetli simit yapabileceğinizi düşünmemiştiniz! Fırından yeni çıkmış gibi, susamıyla ağzınızda dağılan bu simitleri bir kez tattığınızda, market simitlerini bir daha asla aramayacaksınız. Üstelik tarifimiz öyle kolay ki, mutfağa girdiğinizde birkaç hamleyle mükemmel simitlere sahip olacaksınız!

Giriş Tarihi: 22.11.2025 13:35

YAPILIŞI

Malzemeler (Yaklaşık 12–14 adet için)

  • 4 su bardağı un

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 paket instant maya (10 gr) veya 2 paket kuru maya

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/4 su bardağı sıvı yağ (zeytinyağı veya ayçiçek yağı)

  • Susam (üzeri için, bolca)

Haşlama için:

  • 1 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı pekmez

Yapılışı

  1. Hamuru hazırlama:
    Ilık suyun içine şekeri ve mayayı ekleyip 5–10 dakika beklet, maya aktive olsun.
    Unu geniş bir kaba al, tuzu ekle, ortasını aç ve mayalı su ile sıvı yağı ekle.
    Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğur. Gerekirse biraz un veya su ekleyebilirsin.

  2. Hamurun mayalanması:
    Hamuru yağlı bir kaba koy, üzerini streç filmle kapat ve 1 saat kadar sıcak bir yerde mayalanmaya bırak. Hamur iki katına çıkmalı.

  3. Şekil verme:
    Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopar, uzun şeritler aç ve iki şeridi burarak halka şeklini ver.

  4. Pekmezli suda haşlama:
    Pekmez ve suyu küçük bir tencerede kaynat. Simitleri bu karışımda 30–60 saniye kadar haşla, ardından delikli bir kaşıkla çıkar.

  5. Susamla kaplama:
    Haşlanmış simitleri geniş bir tabağa koyduğun susama bulayarak kapla.

  6. Pişirme:
    Önceden 200°C'de ısıtılmış fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişir.

  7. Servis:
    Fırından çıkarınca biraz soğumasını bekle. Yanında çay ile servis edebilirsin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?