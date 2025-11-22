Susamlı ve çıtır simitleri hiç böyle tatmadınız: Evde kolay tarif

Haşlama için:

Hamuru hazırlama:

Ilık suyun içine şekeri ve mayayı ekleyip 5–10 dakika beklet, maya aktive olsun.

Unu geniş bir kaba al, tuzu ekle, ortasını aç ve mayalı su ile sıvı yağı ekle.

Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğur. Gerekirse biraz un veya su ekleyebilirsin.

Hamurun mayalanması:

Hamuru yağlı bir kaba koy, üzerini streç filmle kapat ve 1 saat kadar sıcak bir yerde mayalanmaya bırak. Hamur iki katına çıkmalı.

Şekil verme:

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopar, uzun şeritler aç ve iki şeridi burarak halka şeklini ver.

Pekmezli suda haşlama:

Pekmez ve suyu küçük bir tencerede kaynat. Simitleri bu karışımda 30–60 saniye kadar haşla, ardından delikli bir kaşıkla çıkar.

Susamla kaplama:

Haşlanmış simitleri geniş bir tabağa koyduğun susama bulayarak kapla.

Pişirme:

Önceden 200°C'de ısıtılmış fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişir.